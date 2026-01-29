Mulher condenada a 140 chibatadas desmaia ao receber a pena

A sentença executada em praça pública é determinada pelo Sharia, sistema jurídico do Islã baseado no Alcorão - (crédito: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)

Na Indonésia, uma mulher desmaiou após receber 140 chibatadas como punição por sexo fora do casamento e ingestão de bebida alcoólica. A sentença executada em praça pública é determinada pelo Sharia, sistema jurídico do Islã baseado no Alcorão.

Em decorrência da punição, a mulher perdeu os sentidos e precisou ser levada para um hospital. Além dela, o parceiro recebeu a mesma pena.

O caso aconteceu em Aceh, província de maioria muçulmana em que o código de conduta é adotado, e representa uma das punições mais severas desde a adoção das leis, há mais de duas décadas.

O Sharia é conhecido pela execução de penas severas, podendo chegar a casos de morte por apedrejamento em casos de adultério. Por derivar da interpretação dos livros sagrados, no entanto, a aplicação do código pode variar entre os Estados Muçulmanos.

Em 2025, um outro caso repercutiu em Aceh. Na ocasião, dois homens foram condenados, um a 82 e outro a 77 chibatadas, após serem vistos se beijando. A prática de atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo é criminalizada e passível de punição pelo código islâmico na província desde 2015.









