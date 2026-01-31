Desabamento em mina de coltan no Congo deixa 200 mortos

Ao menos 200 pessoas morreram após um desabamento em uma mina de coltan controlada pelo grupo armado antigovernamental M23 na cidade de Rubaya, no leste da República Democrática do Congo; a informação foi confirmada pelo porta-voz do grupo tutsi nesta sexta-feira, 30.
O desabamento da encosta da área de mineração aconteceu na quarta, 28, à tarde; na quinta, 29, outro, de menor intensidade, também foi registrado. O deslizamento foi provocado por uma chuva que atingiu a região. Ainda segundo o grupo, alguns corpos foram resgatados, mas ainda há desaparecidos.
"Algumas (pessoas) foram soterradas e outras ainda estão presas nos poços da mina", detalhou um garimpeiro. Apesar do incidente, trabalhadores voltaram a atuar no local de extração do minério já na sexta-feira.
A mina está sob o controle do M23 desde abril de 2024. A cidade de Rubaya é responsável, sozinha, pela distribuição de 15% a 30% do coltan mundial; o Congo detém 80% das reservas do planeta. O minério é essencial para a fabricação de equipamentos eletrônicos modernos, já que dele se obtém o tântalo.
Segundo as Nações Unidas (ONU), o M23 estabeleceu "uma administração semelhante à de um Estado" em Rubaya, criando um "ministério responsável pela exploração mineral" que emite "licenças para garimpeiros e operadores econômicos". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)
