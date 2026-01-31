TikToker faz acordo de R$ 5 bilhões e ganha sósia de IA para publicidade

Com novo acordo, empresa pode criar vídeos publicitários com a imagem de Khaby Lame, usando a inteligência artificial - (crédito: Tiziana FABI / AFP)

Khaby Lame conquistou o mundo sem dizer uma única palavra. Com gestos simples, expressões irônicas e silêncio absoluto, o criador ítalo-senegalês é o maior TikToker do mundo. Agora, mais de um Khaby Lame pode existi. O influenciador de 25 anos fechou um acordo avaliado em US$ 975 milhões (R$ 5 bilhões) com a Rich Sparkle Holdings. Isso inclui um clone digital criado por inteligência artificial, autorizado a reagir a vídeos e gerar conteúdo de forma autônoma. A transação, realizada integralmente em ações, concede à empresa o controle da marca Khaby Lame por um período de 36 meses.

O objetivo da parceria inclui abandonar contratos pontuais de publicidade e construir um ecossistema integrado que envolva comércio eletrônico, logística, produção de conteúdo, transmissões ao vivo e inteligência artificial. Segundo a Rich Sparkle, a expectativa é que a estrutura gere até US$ 4 bilhões (R$ 20 bilhões) em receitas anuais, explorando a base global de mais de 360 milhões de seguidores que Lame reúne somando TikTok e Instagram.

O elemento mais controverso e inovador do acordo é a autorização para o desenvolvimento de um “gêmeo digital” de Khaby Lame, alimentado por IA. Esse avatar pode reproduzir gestos, expressões e comportamentos característicos do influenciador, além de gerar conteúdo em diferentes idiomas e fusos horários, sem a necessidade da presença física do TikToker. A empresa argumenta que a tecnologia economiza tempo, que seria uma das principais limitações da carreira de influenciadores.

O modelo também inclui transmissões ao vivo automatizadas, comércio por vídeo, operações da TikTok Shop e uso comercial irrestrito do clone digital durante a vigência do contrato. Para a Rich Sparkle, trata-se menos de um contrato de gestão de talentos e mais de uma “revolução no modelo global de comércio eletrônico de conteúdo”.

A escolha de Khaby Lame para esse tipo de projeto não é coincidência. O humor visual, baseado quase exclusivamente em gestos e expressões faciais, o torna especialmente compatível com sistemas de IA voltados a públicos globais, sem barreiras linguísticas. Ainda assim, o acordo levantou debates na indústria criativa sobre autenticidade, controle e os limites entre a pessoa real e sua versão digital.

Lame começou a gravar vídeos durante a pandemia como forma de lidar com o desemprego após perder o trabalho em uma fábrica. Em poucos anos, tornou-se um fenômeno global, construindo um império com base no silêncio e em um simples gesto de mãos abertas.

Em abril do ano passado, Lame foi detido por autoridades de imigração dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, por ter ultrapassado o prazo de seu visto. Ele foi autorizado a deixar o país sem deportação formal, mas o episódio levantou preocupações sobre sua atuação no mercado americano.

Apesar disso, a ascensão no mercado global de criadores não foi interrompida. Hoje, Lame supera nomes tradicionais da internet em popularidade e faturamento, consolidando-se como um dos maiores símbolos da economia criativa.