Trend do TikTok deixa criança gravemente queimada nos EUA

Menino de 9 anos sofreu ferimentos após colocar brinquedo no micro-ondas ao imitar desafio envolvendo um brinquedo sensorial - (crédito: Reprodução/LoyolaMedicine)

Por Thamires Pinheiro* — Um garoto de 9 anos sofreu queimaduras graves no rosto e nas mãos após colocar um brinquedo sensorial e antiestresse no micro-ondas para imitar uma trend que circula no TikTok. O caso ocorreu em Plainfield, no estado de Illinois (EUA), e reabre o alerta sobre os riscos de desafios virais envolvendo crianças.

Segundo a mãe, Whitney Grubb, o menino tentou aquecer o brinquedo Needoh Nice Cube para deixá-lo “mais maleável”, prática que o garoto conheceu por meio de um amigo participante do desafio. O objeto tem formato de cubo, semelhante a um cubo de gelo, e é projetado para apertar, esticar e amassar. Em poucos segundos, ele explodiu dentro do micro-ondas, liberando um gel extremamente quente que se espalhou pelo rosto e pelas mãos da criança, provocando queimaduras de segundo grau.

“A parte direita do rosto dele estava derretendo”, relatou a mãe à imprensa local. O garoto foi levado a um hospital da região e depois transferido para o centro especializado em queimados do Loyola Medicine, em Maywood. Médicos explicaram que a substância viscosa do brinquedo reteve calor e aderiu à pele como uma cola, agravando as lesões.

Apesar da gravidade, a equipe médica informou que o menino não sofreu danos permanentes à visão e segue em recuperação. Ele já recebeu alta hospitalar e deve retornar à escola nas próximas semanas.

Especialistas do Loyola Medicine afirmaram que o caso não é isolado. O centro já atendeu outras crianças feridas após aquecer brinquedos sensoriais semelhantes, prática que ganhou força em vídeos virais sem alerta para os riscos envolvidos.

O Needoh Nice Cube é fabricado pela empresa americana Schylling. No site oficial, a marca orienta que o produto não seja aquecido, congelado ou colocado no micro-ondas, justamente para evitar acidentes. Até o momento, a fabricante não divulgou nota específica sobre o caso. Veículos internacionais informaram que tentaram contato, mas não obtiveram resposta.

Episódios envolvendo desafios perigosos não são inéditos e as autoridades em saúde reforçam que muitas tendências nas redes sociais omitem riscos e podem incentivar comportamentos perigosos.

