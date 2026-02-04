Cão policial vira herói ao encontrar criança perdida em neve nos EUA

Após o salvamento do jovem de 13 anos, o cão farejador Bo está sendo tratado como herói pela corporação - (crédito: Reprodução/ Instagram/ @gastoniapolicedepartment)

Um cachorro da polícia da Polícia de Gastonia, na cidade do estado da Carolina do Norte (EUA), foi fundamental para localizar um garoto de 13 anos que estava perdido em um ciclone de neve que atingiu a região no final de semana. O resgate ocorreu no sábado (31/1) e, após o salvamento, o cão chamado Bo se tornou um verdadeiro herói para a corporação policial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: O fenômeno que explica por que iguanas estão despencando de árvores com onda de frio na Flórida

Para achar a criança os policiais deram ao cão um pedaço da roupa do menino para que ele pudesse rastrear o cheiro do jovem perdido. Durante a busca, Bo foi guiado pelo treinador sargento Rowland, da Polícia de Gastonia. O menino, que não foi identificado, é diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista. Ele desapareceu de casa estava usando roupas inadequadas para a temperatura do ciclone de neve, correndo sérios riscos de vida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quando Bo e os policiais encontraram o garoto, ele estava com muito frio, porém sem ferimentos. Em uma postagem na rede social Instagram, o departamento de Gastonia publicou uma foto do cão herói coberto de neve com um elogio carinhoso da equipe.

"Este desfecho positivo foi possível graças à ação rápida, ao forte trabalho em equipe e à dedicação de todos os envolvidos, especialmente do cão farejador Bo, com seu focinho coberto de neve, que se saiu muito bem em meio ao clima severo.", escreveu o departamento na postagem.

Nas últimas semanas o território dos EUA vem sendo atingido por uma frente fria histórica com a temperatura em alguns estados chegando a -45º. De acordo com uma contagem da agência de notícias norte-americana Associated Press, até a última sexta-feira (30/1), 85 pessoas morreram por causa da onda de frio. Das vítimas, 10 delas foram encontradas mortas nas ruas de Nova York, maior cidade do país norte-americano.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

Saiba Mais Mundo Como é ser atacado por um tubarão (e sobreviver): 'Depois de morder minha perna, ele pegou meu braço e minha barriga'

Como é ser atacado por um tubarão (e sobreviver): 'Depois de morder minha perna, ele pegou meu braço e minha barriga' Mundo 'Não acho que sou herói': o menino que nadou de forma 'sobre-humana' por 4 horas para salvar a mãe e os irmãos

'Não acho que sou herói': o menino que nadou de forma 'sobre-humana' por 4 horas para salvar a mãe e os irmãos Mundo Fantasiado de Chewbacca, brasileiro é espancado em estação de esqui