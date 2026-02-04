Americana divide opiniões após expor cadela falecida em caixa de vidro

Por: Anna Júlia Castro* - Um vídeo publicado nas redes sociais pela americana Chloe Chung, de 31 anos, em que ela dança com seu animal de estimação morto e liofilizado gerou polêmica na internet. O vídeo, publicado em 18 de janeiro, já soma 4,4 milhões de visualizações nas redes sociais. A liofilização é um processo de desidratação de substâncias feito em temperaturas baixas. O processo costuma ser aplicado em frutas, alimentos e vacinas. A publicação gerou grande repercussão e dividiu opiniões: enquanto parte dos internautas criticou duramente a atitude da influenciadora, outros demonstraram solidariedade e compreensão.

“Eu consigo entender perfeitamente porque você fez isso e o que estava sentindo”, comentou uma internauta em apoio a Chloe.

No post, publicado com a legenda “o que você fez com sua cadela depois que ela faleceu?”, Chloe sobe uma escada usando salto alto, pega sua cachorrinha, que passou pelo processo de liofilização, dá um beijo no animal e em seguida dança com ela nos braços.

No entanto, muitos usuários descreveram a cena como “traumatizante” e “assustadora”.

“Acho que não conseguiria fazer isso com meus cães. Eles merecem dignidade depois de terem morrido, pois não são acessórios para andar por aí”, comentou uma internauta. Outro usuário escreveu: “Eu não conseguiria fazer isso, chegar em casa toda vez e ver aquele corpo sem vida. Isso me destruiria demais, reabrindo a ferida constantemente. É melhor manter a minha cada viva na memória por meio de vídeos e fotos, mas isso não é o tipo de coisa que eu conseguiria fazer com uma vitrine.”

Em resposta às críticas, Chloe justificou sua decisão. “Talvez ache melhor cavar alguns pés no chão e atirar o seu animal de estimação com todos os insetos e vermes? Não. Meu pet foi preservado e tem mais dignidade sendo amado, e em nossa casa até o dia da minha morte, e ela será cremada comigo então”.

Estágiaria sob supervisão de Paulo Leite