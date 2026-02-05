Dono de cafetaria nos EUA, brasileiro é preso pelo ICE

Natural de Porto Alegre e dono do Stow Cafe, Maximiano Fernandes foi detido em uma operação direcionada após autoridades federais apontarem que ele ultrapassou o tempo de permanência permitido pelo visto de turista B2 - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um brasileiro que vive nos Estados Unidos desde 2005 e é proprietário de uma cafetaria foi preso por agentes de imigração na quarta-feira (4/2), em Stow. Natural de Porto Alegre e dono do Stow Cafe, Maximiano Fernandes acabou detido em uma operação direcionada após autoridades federais apontarem que ele ultrapassou o tempo de permanência permitido pelo visto de turista B2, conforme divulgou a imprensa local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao site americano Boston Globe, autoridades federais afirmaram que Fernandes ultrapassou o período de permanência permitido pelo visto de turista B2 e foi detido durante uma operação direcionada. O Departamento de Segurança Interna (DHS) informou que o empresário tem um histórico criminal que inclui acusações de sequestro, agressão e agressão indecente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Por que Trump escolheu Minnesota para seu maior destacamento de agentes migratórios nos EUA

Registros do Tribunal Distrital de Concord, citados pelo site Metro West Daily News, indicam que Fernandes foi acusado, em maio de 2024, de agressão sexual contra uma pessoa maior de 14 anos, sequestro, agressão e lesão corporal, além de outras duas acusações de agressão. Na audiência inicial, ele se declarou inocente.

Posteriormente, Fernandes firmou um acordo com a promotoria e reconheceu a existência de fatos suficientes para condenação em todas as acusações, com exceção da de sequestro, que foi retirada. Esse tipo de admissão não equivale a uma confissão formal de culpa, mas representa o reconhecimento de que há provas suficientes que poderiam levar à condenação em julgamento.

Leia também: Influenciador brasileiro é detido por imigração nos EUA após faltar a audiência judicial

Ainda de acordo com o Metro West Daily News, a juíza Lynn Brendemuehl determinou a continuidade do caso sem sentença pelo período de 2 anos e 6 meses, mantendo o empresário em liberdade condicional. Caso cumpra todas as condições impostas pela Justiça, o processo poderá ser arquivado em 3 de agosto de 2027. Durante a audiência, a magistrada também advertiu Fernandes sobre possíveis consequências migratórias, incluindo deportação.

O Departamento de Polícia de Stow informou que não participou da prisão e que não recebeu aviso prévio sobre a operação. A corporação ressaltou que, conforme uma decisão judicial estadual de 2017, a polícia local não tem autoridade para prender pessoas apenas por questões de imigração civil, destacando que seu foco permanece na segurança da comunidade.

Leia também: Homem que tentou matar Trump em campo de golfe é condenado à prisão perpétua

O senador estadual Jamie Eldridge e a deputada Kate Hogan estão prestando assistência à esposa e aos quatro filhos de Teixeira-Fernandes. Ele permanecerá sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) enquanto aguarda o andamento do processo imigratório.