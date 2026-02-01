Influenciador brasileiro é detido por imigração nos EUA após faltar a audiência judicial

O influenciador brasileiro Junior Pena foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) e está sob custódia em um centro de detenção de imigração. Ele foi levado para o Centro de Detenção Delaney Hall, em Newark, no estado de Nova Jersey.

De acordo com Maycon MacDowel, amigo do influenciador, a prisão ocorreu após Pena não comparecer a uma audiência relacionada ao processo de legalização no país. Segundo ele, havia a possibilidade de o caso ser encerrado caso o influenciador solicitasse perdão à Corte.

“Tem que pedir perdão à corte. O perdão dele foi aprovado, acabariam com o caso dele, ele voltaria para o Brasil e daria continuidade no caso que ele tem para se legalizar aqui. Esse vacilo de não comparecer à corte colocou-o nessa situação”, afirmou MacDowel.

Nas redes sociais, Pena já havia se manifestado sobre política norte-americana. Questionado se preferia Joe Biden ou Donald Trump, respondeu que apoiava o atual presidente. “Sou Donald Trump. Gosto do cara [...] E sobre a deportação? A gente está trabalhando. Você acha que o brasileiro que está aqui dentro dos Estados Unidos vem para ficar preocupado igual o pessoal fica no Brasil fazendo passeata por causa de política? A gente está focado em trabalho, ganhar dólar”, disse.

Em janeiro do ano passado, o influenciador comentou as políticas anti-imigração e pediu calma aos brasileiros que vivem no país. “Queria falar para vocês não ficarem assim tão assustados, tem muita gente assustada. Tem muitos influenciadores colocando muito medo nos imigrantes sem ter fatos, provas e comprovantes que o fulano foi deportado”, declarou.

Na ocasião, ele também afirmou que pessoas deportadas “fizeram alguma coisa errada ou estavam devendo alguma coisa”, e que trabalhadores não precisariam se preocupar. “Fiquem calmos. Não fiquem desesperados achando que eles estão deportando todo mundo. Tem uma matéria que mostra o ICE pegando [as pessoas], que tem até brasileiro no meio, mas é tudo bandido. Tudo bandido. Não acredite em qualquer influenciador”, disse.

Apesar das declarações anteriores, em dezembro o influenciador publicou um vídeo crítico ao ICE, no qual classificou como “ações desumanas” algumas abordagens feitas por agentes. A gravação mostra a reação dele a uma cena em que a filha de um agente pergunta ao pai como foi o dia de trabalho. Após a detenção, amigos de Pena iniciaram uma campanha de arrecadação para custear honorários advocatícios e despesas judiciais. A meta da vaquinha é reunir 50 mil dólares.