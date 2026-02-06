Discussão por som alto termina em fratricídio

Um assassinato chocou a cidade da Nápoles, na Italia, nesta terça-feira (6/2). O crime aconteceu no bairro de Ponticelli, subúrbio pobre na zona leste da cidade italiana, e o motivo teria sido uma briga por conta do som alto na madrugada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Jlenia Musella, de 22 anos, morreu após o irmão Giuseppe Musella, 28, arremessar uma faca que provocou um ferimento nas costas da jovem. Após o crime, Musella abandonou o corpo da irmã em frente a um hospital da cidade e se entregou à polícia.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Em depoimento às autoridades, o criminoso disse que a irmã havia retornado ao apartamento que eles dividiam após uma noite de festa com os amigos e manteve o som alto durante a madrugada, mesmo após inúmeros pedidos do irmão.
Depois de discutirem por conta da música, Musella atirou a faca nas costas da jovem dizendo ainda que não tinha intenção de acertá-la. “Discutimos porque ela não me deixava dormir. Joguei a faca enquanto ela estava de costas, mas não achei que a acertaria”, declarou o criminoso durante o depoimento.
- Leia também: Explosão em mesquita de Islamabad deixa 15 mortos
As autoridades italianas acreditam que Musella seja membro do clã Casella-Circone, que comanda atividades ilegais na região. A mãe e o padrasto de Jlenia e Giuseppe Musella também estão presos, mas por outros crimes.
*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe