Discussão por som alto termina em fratricídio

Crime aconteceu na periferia de Nápoles, na Itália, na madrugada desta terça-feira (6/2). À polícia suspeito diSSE que não tinha intenção de acerta irmão com faca

Jlenia Musella, de 22 anos morreu após ter uma faca arremessada nas costa pelo próprio irmão - (crédito: Reprodução/ Redes sociais)
Um assassinato chocou a cidade da Nápoles, na Italia, nesta terça-feira (6/2). O crime aconteceu no bairro de Ponticelli, subúrbio pobre na zona leste da cidade italiana, e o motivo teria sido uma briga por conta do som alto na madrugada.

Jlenia Musella, de 22 anos, morreu após o irmão Giuseppe Musella, 28, arremessar uma faca que provocou um ferimento nas costas da jovem. Após o crime, Musella abandonou o corpo da irmã em frente a um hospital da cidade e se entregou à polícia.

Em depoimento às autoridades, o criminoso disse que a irmã havia retornado ao apartamento que eles dividiam após uma noite de festa com os amigos e manteve o som alto durante a madrugada, mesmo após inúmeros pedidos do irmão.

Depois de discutirem por conta da música, Musella atirou a faca nas costas da jovem dizendo ainda que não tinha intenção de acertá-la. “Discutimos porque ela não me deixava dormir. Joguei a faca enquanto ela estava de costas, mas não achei que a acertaria”, declarou o criminoso durante o depoimento.

As autoridades italianas acreditam que Musella seja membro do clã Casella-Circone, que comanda atividades ilegais na região. A mãe e o padrasto de Jlenia e Giuseppe Musella também estão presos, mas por outros crimes.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 06/02/2026 14:43 / atualizado em 06/02/2026 15:16
