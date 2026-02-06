InícioMundo
Explosão em mesquita de Islamabad deixa 15 mortos

Explosão "ocorreu após as orações de sexta-feira em uma mesquita xiita", disse uma fonte policial que pediu anonimato

O primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, condenou a explosão - (crédito: Aamir QURESHI / AFP)
Pelo menos 15 pessoas morreram e 80 ficaram feridas após uma explosão nesta sexta-feira (6) em uma mesquita xiita de Islamabad, informaram as autoridades da capital paquistanesa.

A explosão "ocorreu após as orações de sexta-feira em uma mesquita xiita", disse uma fonte policial que pediu anonimato.

Em um comunicado, o governo da capital paquistanesa confirmou que 15 pessoas morreram na explosão na mesquita e que o "número de pacientes levados aos hospitais supera 80".

Um fotógrafo da AFP observou o momento em que dezenas de feridos chegaram ao hospital PIMS de Islamabad. O primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, condenou a explosão.

AF
AF

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 06/02/2026 11:07
