Governo Trump admite erro em postagem racista com casal Obama

Publicação, feita na conta pessoal do presidente Trump, foi apagada após 12 horas no ar

A sede oficial do governo dos Estados Unidos, a Casa Branca, em Washington, D.C - (crédito: Sachith Ravishka Kodikara/Pexels)
O governo de Donald Trump afirmou na tarde desta sexta-feira (6/2) que a publicação do vídeo responsável por retratar o casal Barack e Michelle Obama como macacos foi um erro cometido por um "membro da equipe". Apesar de já ter sido apagado, o post ficou quase 12 horas no ar. Publicado no fim da noite de quinta-feira (5/2), esteve nas redes até a tarde desta sexta. Uma onda de críticas fez com que o vídeo fosse apagado. Tanto democratas quanto republicanos se mostraram contrários ao registro.

Mais cedo, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, minimizou o conteúdo ao chamá-lo de "meme da internet" e de "indignação falsa". Ela também rejeitou as críticas feitas contra o governo Trump. "Um membro da equipe da Casa Branca fez a publicação de forma errada. Ela já foi removida", afirmou um funcionário da Casa Branca a agência France-Press. Até a publicação desta matéria, Trump não tinha comentado sobre a publicação do vídeo.  

O gabinete de Gavin Newsom, governador do estado da Califórnia e membro do Partido Democrata, classificou o ato como um "comportamento repugnante". Único senador negro do Partido Republicano, Tim Scott disse que o vídeo é "a coisa mais racista" que já viu "sair desta Casa Branca".

Ex-conselheiro de Segurança Nacional e aliado de Barack Obama, Ben Rhodes também criticou a publicação. "Deixem que Trump e seus seguidores racistas sejam assombrados porque os americanos do futuro verão os Obamas como figuras queridas, enquanto o estudam como uma mancha em nossa história", escreveu nas redes sociais.  

Além de ter apoiado a rival de Trump durante as eleições de 2024, Kamala Harris, Obama é o único presidente negro da história dos Estados Unidos. Um total de 46 presidentes diferentes já estiveram à frente do país norte-americano. 

*Com informações da agência AFP

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 06/02/2026 19:07
