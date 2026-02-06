Governo Trump admite erro em postagem racista com casal Obama

O governo de Donald Trump afirmou na tarde desta sexta-feira (6/2) que a publicação do vídeo responsável por retratar o casal Barack e Michelle Obama como macacos foi um erro cometido por um "membro da equipe". Apesar de já ter sido apagado, o post ficou quase 12 horas no ar. Publicado no fim da noite de quinta-feira (5/2), esteve nas redes até a tarde desta sexta. Uma onda de críticas fez com que o vídeo fosse apagado. Tanto democratas quanto republicanos se mostraram contrários ao registro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Trump publica vídeo que retrata casal Obama como dois macacos

Mais cedo, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, minimizou o conteúdo ao chamá-lo de "meme da internet" e de "indignação falsa". Ela também rejeitou as críticas feitas contra o governo Trump. "Um membro da equipe da Casa Branca fez a publicação de forma errada. Ela já foi removida", afirmou um funcionário da Casa Branca a agência France-Press. Até a publicação desta matéria, Trump não tinha comentado sobre a publicação do vídeo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O gabinete de Gavin Newsom, governador do estado da Califórnia e membro do Partido Democrata, classificou o ato como um "comportamento repugnante". Único senador negro do Partido Republicano, Tim Scott disse que o vídeo é "a coisa mais racista" que já viu "sair desta Casa Branca".

Ex-conselheiro de Segurança Nacional e aliado de Barack Obama, Ben Rhodes também criticou a publicação. "Deixem que Trump e seus seguidores racistas sejam assombrados porque os americanos do futuro verão os Obamas como figuras queridas, enquanto o estudam como uma mancha em nossa história", escreveu nas redes sociais.



Leia também: Trump expressa apoio à primeira-ministra do Japão antes das eleições



Além de ter apoiado a rival de Trump durante as eleições de 2024, Kamala Harris, Obama é o único presidente negro da história dos Estados Unidos. Um total de 46 presidentes diferentes já estiveram à frente do país norte-americano.

*Com informações da agência AFP.