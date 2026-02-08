'Rivalidade Ardente': como série sem nenhuma estrela e sem grande orçamento se tornou um hit

Uma jaqueta de lã, como a usada aqui pelo primeiro-ministro Mark Carney, criada para uma cena da série, estará disponível para compra em breve, após uma campanha iniciada por fãs - (crédito: Getty Images)

Há alguns meses, Connor Storrie e Hudson Williams trabalhavam como garçons. Agora, eles são as estrelas de Rivalidade Ardente (Heated Rivalry), uma das séries mais comentadas do mundo.

No Brasil, a série estreia na sexta-feira (13/2) pela HBO Max.

Adaptada de um romance da autora canadense Rachel Reid, que escreve "romances queer com conteúdo sexual explícito sobre jogadores de hóquei", Rivalidade Ardente narra um caso de amor proibido entre dois jogadores rivais de hóquei no gelo.

A série não foi um sucesso estrondoso óbvio. Foi criada e produzida no Canadá com um orçamento mínimo - supostamente menos de 5 milhões de dólares canadenses (R$ 19,1 milhões) por episódio. Seus seis episódios foram filmados em Ontário em pouco mais de um mês, com um elenco liderado principalmente por desconhecidos.

Mas desde sua estreia na América do Norte em novembro passado, Storrie, que interpreta o jogador russo Ilya Rozanov, e Williams, que interpreta o canadense Shane Hollander, conquistaram milhões de fãs. Eles foram condutores da tocha olímpica nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão e apareceram em diversos programas de entrevistas noturnos.

Storrie apresentará o Saturday Night Live no final deste mês, enquanto Williams - que, segundo relatos, ainda mora com a mãe em Vancouver - recentemente dividiu o palco com o primeiro-ministro canadense Mark Carney em um evento da indústria cinematográfica em Ottawa.

"Eu estava conversando com uma das minhas agentes ontem, e ela disse que Connor e eu tivemos que aprender em cerca de 30 dias o que muitos atores aprendem em cinco anos", disse Williams, que interpreta Hollander, ao podcast Shut Up Evan no mês passado.

Mas sua explosão no zeitgeist desde sua estreia no Canadá e nos Estados Unidos catapultou seu elenco - e as pessoas por trás das câmeras - para a estratosfera. Seu penúltimo episódio quebrou recordes, empatando com Breaking Bad como o episódio mais bem avaliado de todos os tempos no site de entretenimento IMDB. Agora disponível para streaming em todo o mundo, o sucesso estrondoso da série tem o potencial de remodelar o cenário televisivo.

"Nos sentimos como mães orgulhosas", diz Jenny Lewis, uma das diretoras de elenco que encontrou Storrie e Williams.

Trabalhando ao lado de sua codiretora de elenco, Sara Kay, Lewis conta à BBC que tiveram "apenas três meses" para encontrar seus astros, com a complicação adicional de uma lista de verificação muito detalhada.

"Havia todo um pré-requisito - [estar confortável com] conteúdo sexual, [ter] sotaque ou falar outros idiomas, patinar, [ser] bonito, atlético", diz Lewis.

O produtor da série, Jacob Tierney, disse a Kay e Lewis, que moram em Toronto, que queria que os personagens permanecessem fiéis ao material original, que tinha uma base de fãs apaixonada.

"Era uma tarefa difícil e muitos agentes poderiam ter se assustado rapidamente, e acho que, no caso de Connor e Hudson, eles eram claramente pessoas dispostas a se dedicar e abraçar cada aspecto do que a série representava", acrescenta Kay.

Kay diz que ela e Lewis estão "um tanto surpresas" com a forma como os protagonistas da série foram recebidos pelo público, acrescentando: "Acho que ninguém poderia ter previsto esse nível de anarquia, essa empolgação de estrela pop por parte das pessoas no mundo todo".

'Não nos importa quantos seguidores alguém tenha no Instagram'

Tierney, juntamente com o produtor, Brendan Brady, falaram desde o lançamento da série sobre a pressão que sentiram para fazer mudanças significativas no romance LGBT repleto de sexo, a fim de obter financiamento.

Mas a plataforma de streaming canadense Crave, que já havia trabalhado com Tierney em séries como Letterkenny e Shoresy, aprovou Rivalidade Ardente e permitiu que eles mantivessem o controle criativo. Isso ajudou a conquistar a base de fãs fervorosa dos livros, o que, por sua vez, gerou impulso, diz Myles McNutt, professor associado de estudos de mídia na Old Dominion University.

"O que Tierney queria fazer era uma adaptação incrivelmente fiel deste romance — fiel a um nível que eu acho que ninguém jamais imaginou", diz ele.

Penske Media via Getty Images Connor Storrie e Hudson Williams no Globo de Ouro

A plataforma Crave aproveitou essa base de fãs para ajudar a promover a série e garantir a distribuição internacional. Anne Rohweder, que administra o site de fãs Heated Rivalry Scrapbook, diz que os fãs dos livros foram até convidados a participar dos primeiros materiais promocionais da série.

"Parece que eles estavam realmente interessados ??em nós", diz ela. "Eles estavam realmente prestando atenção."

À medida que o trailer se espalhava, fãs internacionais da série pressionaram outras plataformas de streaming para que a exibissem. Impulsionada pelo entusiasmo, a HBO Max decidiu distribuí-la nos EUA, na Austrália e agora no Brasil. A Sky levou para o Reino Unido e Irlanda no mês passado, e ela continua sendo lançada no resto da Europa.

"O trailer claramente ultrapassou as fronteiras canadenses, alcançando números muito superiores a outros conteúdos nessas plataformas", diz McNutt sobre a repercussão inicial. "Acho que tudo isso teve um impacto."

A série é a antítese completa do que acontece no resto do mundo do streaming, onde os maiores atores de Hollywood são escalados regularmente para produções de alto orçamento feitas para a televisão. Lewis e Kay esperam ter estabelecido um novo precedente no que diz respeito a dar uma chance a atores desconhecidos.

"Não nos importamos com quantos seguidores alguém tem no Instagram ou se consegue fazer um TikTok aqui no Canadá", diz Kay.

"Não estamos procurando descobrir a próxima estrela, mas sim os melhores atores", afirma. "Quando você faz isso, pode encontrar pessoas que você nunca imaginaria e que podem ser catapultadas para o estrelato."

'É como uma montanha-russa de dopamina'

A série transformou a vida de muitos envolvidos em sua produção, incluindo o músico Peter Jones, um artista solo que aceitou a oferta de compor a trilha sonora de Rivalidade Ardente como "uma pausa" em seu trabalho habitual.

A trilha do compositor foi muito elogiada, com Jones descrevendo a reação como uma "montanha-russa de dopamina".

Jones, que usa o nome artístico Peter Peter, disse à BBC que "a música faz parte da corda que emociona as pessoas" em relação à série, e que recebeu centenas de mensagens implorando para que ele lançasse a trilha sonora.

"É a primeira vez na minha vida que vivencio algo assim", afirmou.

Getty Images Os criadores e estrelas da série, assim como a autora Rachel Reid, na estreia em Toronto

A vida também mudou drasticamente para a autora Rachel Reid, que recentemente disse à BBC que achava seus livros "inadaptáveis".

Seu catálogo de audiolivros teve um aumento de 1.500% nas reproduções em todo o mundo desde a estreia da série, segundo o Spotify, enquanto sua editora, HarperCollins, afirmou, na semana passada, que sua coleção de histórias de amor queer ambientadas no hóquei teve "vendas impressionantes". Sete anos após sua publicação, o romance original se tornou um best-seller do New York Times.

Embora Lewis diga que ainda não foram informados sobre quem escalar para a segunda temporada, que foi encomendada rapidamente após o sucesso instantâneo da série, ela afirma que esperam obter mais informações ainda este mês e que "darão prioridade a talentos canadenses".

"Isso demonstra a liberdade criativa que temos no Canadá, nesses ambientes menores, onde nossos orçamentos não são tão grandes e os atores estão envolvidos pelo material", acrescenta Lewis.

Muitos fãs da série esperam que a segunda temporada recrie a magia da primeira. A escritora e crítica Caroline Siede, cuja recente análise da personagem na série viralizou, também espera que ela não sucumba às exigências das grandes plataformas de streaming.

"Esta série quebra todas as regras esperadas - você ouve falar da Netflix exigindo diálogos expositivos para que, se alguém estiver assistindo no celular, possa acompanhar a história sem realmente prestar atenção", disse ela à BBC.

"Você não pode curtir a série e navegar no TikTok ao mesmo tempo, você precisa se concentrar de verdade", diz Siede, "porque grande parte do trabalho está nos olhares, nas coisas não ditas - sem mencionar o quanto da série é em russo".