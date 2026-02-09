María Corina diz que aliado foi sequestrado após deixar a prisão

A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, disse na madrugada desta segunda-feira (9) que o ex-deputado Juan Pablo Guanipa foi sequestrado horas depois de ter sido libertado da prisão.
"Homens fortemente armados, vestidos de civis, chegaram em 4 veículos e violentamente o levaram. Exigimos sua libertação imediata", disse a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz no ano passado. Guanipa é um doa aliados mais próximos de María Corina.
O ex-deputado passou oito meses detido e foi um dos cerca de 30 presos políticos que o governo da Venezuela libertou na noite do domingo, 8.
A presidente interina do país, Delcy Rodríguez, assumiu o compromisso de soltar os cerca de 800 presos políticos que eram mantidos pela ditadura de Nicolás Maduro. Desde o dia 8 de janeiro, quando começou o processo, aproximadamente 400 pessoas já deixaram a cadeia. Fonte: Associated Press.
