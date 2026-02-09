Air Canada suspende voos a Cuba devido à escassez de combustível

Em meio a crise de combustíveis, o governo Trump ameaçou impor tarifas aos países que fornecem petróleo a Havana - (crédito: JUSTIN SULLIVAN)

A companhia aérea Air Canada suspendeu, nesta segunda-feira (9), seus voos para Cuba devido à escassez de combustível na ilha, que enfrenta um estrangulamento energético imposto pelos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Nos próximos dias, a companhia realizará voos sem passageiros para buscar cerca de 3.000 clientes que já se encontram no destino e levá-los de volta para casa", informou a Air Canada em comunicado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Diplomata norueguesa e marido são investigados por caso Epstein



As autoridades cubanas informaram às companhias aéreas que operam no país que, a partir desta segunda-feira à meia-noite, o fornecimento de combustível ficará suspenso por um mês devido à crise energética.

Isso obrigará as companhias aéreas que operam voos de longa distância a fazer uma escala para reabastecer.

A ilha comunista de 9,6 milhões de habitantes encontra-se em uma posição particularmente vulnerável após o fim das exportações de petróleo da Venezuela, na sequência da deposição de Nicolás Maduro em uma incursão liderada pelos EUA em 3 de janeiro.

Além disso, o governo Trump ameaçou impor tarifas aos países que fornecem petróleo a Havana.

tib/pno/ad/nn/aa