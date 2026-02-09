InícioMundo
Crise em Cuba

Air Canada suspende voos a Cuba devido à escassez de combustível

A ilha se encontra em posição particularmente vulnerável após o fim das exportações de petróleo da Venezuela

Em meio a crise de combustíveis, o governo Trump ameaçou impor tarifas aos países que fornecem petróleo a Havana - (crédito: JUSTIN SULLIVAN)
Em meio a crise de combustíveis, o governo Trump ameaçou impor tarifas aos países que fornecem petróleo a Havana - (crédito: JUSTIN SULLIVAN)

A companhia aérea Air Canada suspendeu, nesta segunda-feira (9), seus voos para Cuba devido à escassez de combustível na ilha, que enfrenta um estrangulamento energético imposto pelos Estados Unidos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Nos próximos dias, a companhia realizará voos sem passageiros para buscar cerca de 3.000 clientes que já se encontram no destino e levá-los de volta para casa", informou a Air Canada em comunicado. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As autoridades cubanas informaram às companhias aéreas que operam no país que, a partir desta segunda-feira à meia-noite, o fornecimento de combustível ficará suspenso por um mês devido à crise energética.

Isso obrigará as companhias aéreas que operam voos de longa distância a fazer uma escala para reabastecer.

A ilha comunista de 9,6 milhões de habitantes encontra-se em uma posição particularmente vulnerável após o fim das exportações de petróleo da Venezuela, na sequência da deposição de Nicolás Maduro em uma incursão liderada pelos EUA em 3 de janeiro. 

Além disso, o governo Trump ameaçou impor tarifas aos países que fornecem petróleo a Havana.

tib/pno/ad/nn/aa

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 09/02/2026 23:01
SIGA
x