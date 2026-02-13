Jogos de Inverno: Atletas acabam estoque de 10 mil camisinhas em três dias

Organização distribuiu 10 mil unidades gratuitas, mas estoque se esgotou em três dias entre os competidores - (crédito: Reproductive Health Supplies Coalition)

O estoque de preservativos disponibilizados aos atletas participantes dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina acabou antes do previsto e virou assunto entre competidores e equipes. A Vila Olímpica montada na região do norte da Itália recebeu cerca de 10 mil camisinhas gratuitas, mas a quantidade foi insuficiente para atender a demanda dos participantes.

Segundo relatos de atletas à imprensa italiana, os preservativos desapareceram em apenas três dias. Um competidor ouvido de forma anônima pela imprensa local afirmou que houve promessa de reposição, mas sem prazo definido. “Disseram que mais unidades seriam entregues, mas ninguém sabe quando isso vai acontecer”, relatou.

A situação também ganhou visibilidade nas redes sociais. A patinadora artística espanhola Olivia Smart, que vem mostrando bastidores dos Jogos em seu perfil, publicou vídeos apontando o rápido desaparecimento dos preservativos nos pontos de distribuição da Vila Olímpica.

A oferta de camisinhas gratuitas faz parte de uma prática já estabilizada no ambiente olímpico, tanto nos Jogos de Verão quanto nos de Inverno desde 1988. As vilas que abrigam atletas de diferentes países são conhecidas historicamente por uma forte convivência social e encontros fora das competições, o que levou os organizadores a adotarem políticas de prevenção há décadas.

A diferença de escala, no entanto, chamou atenção. Nos Jogos Olímpicos de Verão de Paris 2024, foram distribuídas cerca de 200 mil unidades. Em Milão-Cortina, o número foi bem menor, mesmo com a presença de quase 3 mil atletas de 92 países na competição de inverno.

Apesar do público reduzido em relação aos Jogos de Verão, a procura foi maior do que o esperado. A situação gerou comentários entre delegações e levantou questionamentos sobre o planejamento da organização para atender às demandas básicas de saúde e prevenção dentro da Vila Olímpica.

Até o momento, os organizadores não divulgaram oficialmente quando o novo lote de preservativos será entregue, mas atletas seguem relatando a falta do material nos espaços comuns da acomodação olímpica.

* Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia