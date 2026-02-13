Ex-príncipe Andrew é forçado a abrir mão da coleção de bichos de pelúcia

Andrew foi forçado a abrir mão da coleção de 60 bichinhos de pelúcia - (crédito: Reprodução)

O ex-príncipe da realeza britânica Andrew Mountbatten-Windsor entrou novamente nos holofotes da mídia após ser forçado a abrir mão da coleção de coleção de bichos de pelúcia, ao ter que se mudar para uma residência mais modesta. O irmão do rei Charles III está de mudança para uma propriedade em Sandringham, condado de Norfolk, na Inglaterra.

Andrew foi visto deixando a chamada Marsh Farm, propriedade particular do rei onde morava, nesta quinta-feira (13/2), para o “exílio forçado” imposto pelo irmão após o envolvimento do ex-príncipe em polêmicas envolvendo o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Andrew foi expulso por Charles da realeza britânica após manchar o nome da família, tendo inclusive todos os títulos removidos pela própria mãe, a rainha Elizabeth II.

A coleção do ex-príncipe contava com cerca de 60 bichinhos de pelúcia. Andrew foi visto deixando a propriedade com apenas um deles. Os outros ficarão guardados em um galpão. Fontes próximas ao terceiro filho da rainha Elizabeth II confirmam que Andrew demonstrou grande preocupação em abrir mão da coleção.

Andrew é acusado de ter abusado sexualmente menores de idade recrutadas por Epstein. Em 2022, o ex-membro da realeza fez um acordo extrajudicial no valor de 10 milhões de libras com Virginia Giuffre, que no ano passado assinou um livro com suas memórias. Na obra, Virginia relata que Andrew participou de uma orgia com nove adolescentes, inclusive ela.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca