ICE prevê investir cerca de US$ 40 bilhões em centros de detenção nos EUA

Democratas se opõem a qualquer novo financiamento para o DHS, enquanto não sejam introduzidas mudanças profundas nas operações do ICE - (crédito: Getty Images via AFP)

A polícia de imigração dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) planeja destinar cerca de US$ 40 bilhões (R$ 209 bilhões) para adquirir e converter em centros de detenção de imigrantes mais de duas dezenas de edifícios existentes, segundo documentos publicados por uma governadora americana.

Em um documento intitulado "Projeto de reorganização da detenção", com o selo do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), o ICE apresenta um novo "modelo" baseado na "aquisição e renovação de oito centros de detenção de grande tamanho e 16 sítios de processamento".

Os primeiros estão previstos para entre 7 mil e 10 mil pessoas e os segundos para internar de 1 mil a 1.500 pessoas, detalha o documento.

Também é mencionada "a aquisição de dez instalações prontas para uso" onde o ICE "já opera".

"O custo total estimado do novo modelo de centros de detenção" ascende a "38,3 bilhões de dólares" (R$ 200 bilhões), avalia-se em uma nota tornada pública pela governadora de New Hampshire (nordeste), Kelly Ayotte.

O ICE fixa como data limite 30 de novembro de 2026 para que "todos os locais" estejam "operacionais".

Uma das estruturas identificadas pela agência de imigração é um amplo edifício de cerca de 30 mil metros quadrados localizado em Merrimack, New Hampshire, no qual planeja instalar "de 400 a 600" camas.

Enquanto isso, o Departamento de Segurança Interna caminha nesta sexta-feira em direção a uma nova paralisia orçamentária devido ao fracasso das negociações entre democratas e republicanos sobre a maneira como o ICE atua, após dois ataques a tiros mortais em Minneapolis.

Os democratas se opõem a qualquer novo financiamento para o DHS, enquanto não sejam introduzidas mudanças profundas nas operações do ICE.

No entanto, a polícia de imigração poderá continuar a operar durante o fechamento, graças a fundos aprovados no ano passado pelo Congresso.

