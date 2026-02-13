Duas pessoas morrem e uma fica ferida em tiroteio em universidade dos EUA

Dois estudantes morreram e uma pessoa ficou ferida em um tiroteio na noite de quinta-feira (12/2), na Universidade Estadual da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O caso ocorreu em um apartamento do complexo residencial estudantil Hugine Suites.

Em comunicado oficial, a instituição informou que o alerta de tiros foi recebido por volta das 21h15 no horário local (23h15 no horário de Brasília). O campus está fechado por tempo indeterminado e as aulas desta sexta-feira foram canceladas.

Segundo a administração, a identidade das vítimas ainda não foram divulgadas, o estado de saúde da pessoa ferida não foi confirmado e também não há informações sobre a prisão dos suspeitos.



Os estudantes foram orientados a permanecer em segurança e evitar deslocamentos até novo aviso.

Comunicado oficial da Universidade da Carolina do Norte (foto: Reprodução/Facebook)

Ataque no Canadá

Na terça-feira (10/2), uma mulher transgênero de 18 anos, identificada como Jesse van Rootselaar, matou seis pessoas na Escola Secundária de Tumbler Ridge, entre elas estão uma professora de 39 anos, três alunas de 12 e outros dois alunos de 12 e 13 anos. Além disso, pelo menos 25 anos ficaram feridos.

Antes de invadir a escola, ela também matou a mãe e o irmão dentro de casa. Após os ataques, Jesse tirou a própria vida.