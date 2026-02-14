Zelensky pede aos EUA aprovação de garantias de segurança à Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo ao presidente norte-americano, Donald Trump, e ao Congresso dos EUA, para que aprovem o quanto antes as garantias de segurança de pós-guerra que Washington negociou com Kiev.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Temos sólidos acordos prontos para serem assinados com os EUA e com a Europa. Acreditamos que essas garantias de segurança devam vir antes de qualquer acordo para pôr fim à guerra", disse o líder ucraniano, durante participação na Conferência de Segurança de Munique neste sábado, 14.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Zelensky reafirmou que está disposto a convocar eleições imediatamente, como foi sugerido por Trump, caso haja um cessar-fogo no conflito com a Rússia, que se estende desde fevereiro de 2022. "Nos deem dois meses de cessar-fogo e iremos às eleições. É isso", garantiu.
Saiba Mais
- Mundo A babá brasileira condenada à prisão por participar do assassinato da patroa pelo próprio marido
- Mundo 'Meus filhos foram recrutados para um esquema de tráfico humano e me juntei à polícia para tentar encontrá-los'
- Mundo A experiência com 36 perguntas para 'te fazer se apaixonar por qualquer pessoa' criada há 30 anos