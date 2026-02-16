InícioMundo
Américas

Cuba amarga risco de colapso econômico por bloqueio dos EUA

Bloqueio energético imposto pelos Estados Unidos, somado a seis décadas de sanções financeiras, deixa o país caribenho à beira do abismo econômico. Especialista denuncia crime. Morador de Havana relata fome e desesperança

Cubanos fazem fila para embarcar em microônibus do transporte privado, também em Havana - (crédito: Yamil Lage/AFP)
O cancelamento do tradicional Festival del Habano, um evento que expõe e comercializa charutos cubanos há 27 anos, soou como um termômetro da grave crise econômica que assola Cuba. Em 2025, o leilão de charutos e estojos de luxo permitiu arrecadar 16,4 milhões de euros (cerca de R$ 101,44 milhões). No entanto, são os 9,6 milhões de cubanos que sofrem o impacto mais devastador do bloqueio energético imposto pelos Estados Unidos, sob o comando do republicano Donald Trump.

"O número de pessoas que buscam e comem diretamente do lixo é muito alarmante. Não são somente sem-teto, mas profissionais aposentados, que não tiveram escolha", relatou ao Correio o professor de educação física Mário Bermúdez (nome fictício), morador de Havana. "Nós nascemos em meio à resignação, à desesperança e ao cansaço. Aqueles que alguma vez saíram de Cuba têm dificuldade em acreditar que a vida pode ser vivida de outra forma", acrescentou. 

Ao estrangulamento energético levado a cabo pelos EUA, soma-se o embargo de Washington contra a ilha comunista desde 1962. No ano passado, a economia cubana encolheu cerca de 5%, segundo dados do Centro de Estudos da Economia Cubana. Trump ameaçou punir com tarifas qualquer país que abasteça Havana com petróleo. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, determinou uma série de medidas para tentar impedir uma reação em cadeia na sociedade: o fechamento de escolas e hotéis, a redução laboral para meia jornada semanal, a adoção da modalidade de ensino remoto para as universidades, a restrição sobre o comércio de combustível e uma diminuição nas viagens rodoviárias e ferroviárias entre províncias.

Bermúdez explicou que a crise energética tem impossibilitado a refrigeração de alimentos e inviabilizado o funcionamento de hospitais. "Radiografias, cirurgias e exames são alguns dos serviços mais afetados. Nas casas, por não podermos usar ventiladores, as doenças por picadas de mosquitos explodiram. Há anos, a vida por aqui deixou de ser sustentável. No entanto, a decadência acelerou-se desde 2024. O povo não vê a luz no fim do túnel. Pior, não existe nem túnel", assegurou. Para tentar se alimentar, as pessoas mais vulneráveis dependem do apoio de familiares, vizinhos e da igreja. Em relação ao fornecimento de energia elétrica, o morador de Havana reconhece que a situação melhorou na última semana. "Desde setembro de 2025, o normal era termos apenas oito horas diárias de eletricidade. Isso nos torna privilegiados, porque, no resto do país, o blecaute durava até 22 horas."

Nos últimos dias, alguns países desafiaram os Estados Unidos e enviaram ajuda humanitária para Cuba. O México, única nação a não cortar relações com a ilha desde sua expulsão da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1962, mandou 814t de leite líquido e em pó, produtos cárneos, biscoitos, feijão, arroz e itens de higiene pessoal. A organização não governamental Va por Cuba criou a campanha "De cidade em cidade, vamos acabar com o bloqueio" e receberá donativos até 22 de fevereiro na Praça do Zócalo, no centro da Cidade do México. O Chile confirmou a intenção de repassar US$ 1 milhão por meio de um fundo do Unicef. Por sua vez, a Rússia prepara um carregamento de petróleo.  

Contração

Quando questionado se Cuba está à beira do colapso econômico, o britânico Stephen Wilkinson, professor de política e relações internacionais da Universidade de Buckingham (Reino Unido), respondeu ao Correio que depende de como se define o termo. "Na prática, a contração econômica provocada pela escassez crônica de combustível levou ao colapso grande parte da economia. Isso significa que o sistema está à beira do colapso? Não, porque o governo tomou medidas deliberadas para paralisar as atividades, visando poupar recursos e distribuir a escassez. Trata-se de uma contração controlada, em meio a uma guerra econômica, explicou Wilkinson, também editor do International Journal of Cuban Studies

O estudioso acusa o governo do presidente Donald Trump de violar todas as leis internacionais, em sua abordagem sobre Cuba. "É um crime e precisa ser chamado assim", destacou Wilkinson. Ele defende que os cidadãos norte-americanos impeçam a Casa Branca de cometer um genocídio em seu nome. "Uma catástrofe humanitária está em curso, e a mancha desse pecado jamais será apagada. Cuba somente cairá após imenso sofrimento, e nesse processo os Estados Unidos perderão sua alma", advertiu. O britânico também acredita que os EUA desejam provocar uma rebeldia civil que levaria ao isolamento do regime. "Isso não ocorreu. O povo cubano não se renderá."

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 16/02/2026 05:50
