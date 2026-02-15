InícioCidades DF
Homens são presos após briga terminar em morte de jovem de 19 anos

Crime aconteceu na madrugada deste domingo (15/2), na região de Nova Colina, em Sobradinho II. A motivação está sendo investigada pela polícia

Briga que terminou em morte em Sobradinho II é filmada - (crédito: Reprodução)
Dois homens foram presos, na manhã deste domingo (15/2), pelo envolvimento na morte de um rapaz de 19 anos após uma briga em Sobradinho II. O crime aconteceu na madrugada deste domingo, na região de Nova Colina. A motivação ainda está sendo investigada pela polícia.

O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Tanto o homem que filmou como o que estava envolvido na briga possuem passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte de arma e pela Lei Maria da Penha.

O suspeito envolvido nas agressões e o que filmou e incitou a briga, que aconteceu entre as 4h e as 4h30, foram indiciados por homicídio. “As imagens foram feitas por um terceiro indivíduo, amigo dos envolvidos, que, além de filmar as agressões, instigava a briga, em vez de intervir para cessar a violência”, disse.

A prisão foi realizada pelas equipes de plantão após notificação da morte do jovem, cuja identidade ainda não foi divulgada. O Correio tenta mais informações sobre o caso.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Luiz Fellipe Alves e Darcianne Diogo
postado em 15/02/2026 17:36 / atualizado em 15/02/2026 17:41
