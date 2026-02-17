Congresso do Peru destitui José Jeri

O presidente do Peru, José Jeri, foi destituído do cargo pelo Congresso do país, nesta terça-feira (17/2). Afastado por envolvimento em um escândalo que envolveu encontros não divulgados com um empresário chinês, Jeri passou apenas quatro meses como chefe do poder executivo do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A destituição ocorre após formação de maioria simples em uma moção de censura. Ao todo, foram 74 votos a favor, além de 24 contrários e três abstenções. A concretização da saída de Jeri dá continuidade à rotatividade de líderes no país.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"A mesa diretiva declara a vaga do cargo de presidente do Congresso da República e, em consequência, encontra-se vago o cargo de presidente da República", afirmou Fernando Rospigliosi, encargado titular do Congresso, durante a sessão. O sucessor de Jeri será o oitavo presidente peruano nos últimos oito anos.

Apesar defender que um julgamento de impeachment fosse mais justo, José Jeri e aliados acataram o resultado da votação de censura. Agora, os porta-vozes das bancadas se reunirão para definir uma relação de candidatos à presidência do Congresso. Uma votação legislativa tomará forma.

Jeri, 39 anos, assumiu o cargo em outubro de 2025. À época, a presidente Dina Boluarte foi destituída. O recém-saído mandatário foi acusado de fazer reuniões não oficiais com empresários chineses. Um dos encontros, inclusive, desencadeou na abertura de uma investigação por tráfico de influência.