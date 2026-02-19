Congresso peruano elege José María Balcázar como presidente interino

Novas eleições estão marcadas para o dia 12 de abril e, caso nenhum candidato obtenha mais de 50% dos votos, um segundo turno acontecerá em junho - (crédito: AFP Photo/Peruvian Congresso)

O ex-juiz e parlamentar de esquerda José María Balcázar foi eleito o presidente interino pelo Congresso do Peru, na noite desta quarta-feira (18/2). A votação ocorreu após a destituição do líder da direita José Jerí, na última terça-feira (17/2).

Balcázar é do partido "Perú Libre" e disputou os votos do Congresso com outros quatro candidatos. Após uma primeira rodada sem maioria absoluta, os dois mais votados passaram para o segundo turno, em que Balcázar venceu Maricarmen Alva Pietro com 60 votos entre 113 dos parlamentares.

O país passa por uma intensa turbulência política. Dos últimos oito presidentes peruanos, quatro sofreram impeachment e dois renunciaram antes do término do mandato. Ollanta Humala foi o último a chegar ao fim do mandato, em 2016.

O mandato de Balcázar será curto. Eleições populares estão marcadas para o dia 12 de abril. Caso nenhum candidato obtenha mais de 50% dos votos, um segundo turno acontecerá em junho.