Zuckerberg lamenta que Instagram tenha demorado a identificar crianças

O diretor-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, afirmou nesta quarta-feira (18) que lamentava que sua empresa tenha demorado a identificar usuários menores de 13 anos no Instagram, ao prestar depoimento em um julgamento histórico sobre vício em redes sociais, em Los Angeles.

Zuckerberg foi convocado a depor em um processo contra as empresas Meta e Google, acusadas de projetar deliberadamente suas respectivas plataformas, Instagram e YouTube, para tornar os usuários mais jovens dependentes.

"Eu gostaria que tivéssemos feito isso antes", declarou Zuckerberg.