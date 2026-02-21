Irã declara forças militares da UE como organizações terroristas, em ato recíproco

O ministério afirmou que "a ação da UE é ilegal e contrária aos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas e às normas estabelecidas do direito internacional, já que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica é uma parte oficial e integrante das forças armadas do Irã." - (crédito: AFP)

O Ministério de Relações Exteriores do Irã decretou as forças navais e aéreas de países-membros da União Europeia (UE) como organizações terroristas, em declaração publicada neste sábado e confirmada pela agência de notícias estatal West Ásia News Agency (WANA).

De acordo com o órgão, a ação foi uma resposta direta à decisão da UE da última quinta-feira, 19, que designou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) como uma entidade terrorista.

O ministério afirmou que "a ação da UE é ilegal e contrária aos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas e às normas estabelecidas do direito internacional, já que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica é uma parte oficial e integrante das forças armadas do Irã."

Na quinta-feira, após um acordo entre os ministros das Relações Exteriores da União Europeia, o Conselho da União Europeia decidiu formalmente adicionar o IRGC à lista de organizações terroristas da UE. A decisão inclui uma série de medida restritivas contra os iranianos, incluindo o congelamento de fundos e outros ativos financeiros e econômicos mantidos dentro de Estados-membros da UE.

