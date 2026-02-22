Serviço Secreto dos EUA mata homem que tentou entrar na casa de Trump

O Serviço Secreto dos EUA informou em 22 de fevereiro de 2026 que seus agentes atiraram e mataram um homem armado que entrou ilegalmente nas dependências da propriedade Mar-a-Lago do presidente Donald Trump, na Flórida - (crédito: JIM WATSON / AFP)

O Serviço Secreto dos Estados Unidos informou, neste domingo (22/2), que seus agentes mataram a tiros um homem armado que entrou ilegalmente nas dependências da propriedade de Mar-a-Lago do presidente Donald Trump, na Flórida.

Trump estava em Washington no momento do incidente, que, segundo as autoridades, ocorreu por volta das 1h30, horário local (3h30 no horário de Brasília).

"Um homem armado foi morto a tiros (...) depois de entrar ilegalmente no perímetro de segurança de Mar-a-Lago na madrugada de hoje", disse o porta-voz da agência, Anthony Guglielmi, em uma publicação no X.

O suspeito, um homem na casa dos vinte anos, foi visto no portão norte da propriedade de Mar-a-Lago carregando o que parecia ser uma espingarda e um galão de combustível, informou a polícia em um comunicado. Os agentes confrontaram o homem e atiraram. Ninguém ficou ferido.

Trump já foi alvo de diversas tentativas de assassinato. No início deste mês, Ryan Routh, de 59 anos, que planejou assassinar o presidente em seu campo de golfe na Flórida em setembro de 2024, dois meses antes da eleição presidencial dos EUA, foi condenado à prisão perpétua.

Sua tentativa ocorreu dois meses depois de outra tentativa de assassinato contra o líder republicano na Pensilvânia, onde Matthew Crooks, de 20 anos, disparou vários tiros durante um comício, um dos quais atingiu de raspão a orelha direita de Trump.

Esse ataque, no qual um participante do comício foi morto, marcou um ponto de virada no retorno de Trump ao poder.

Crooks foi imediatamente morto a tiros pelas forças de segurança e a motivação de suas ações é desconhecida.