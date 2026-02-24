InícioMundo
CRIME NO AEROPORTO

Homem armado com faca faz refém em aeroporto no Cazaquistão

Criminoso também afirmava estar portando uma bomba, o que demandou ainda mais cautela das autoridades

O homem armado com uma faca tomou como refém uma funcionária do aeroporto e um civil - (crédito: Reprodução/ redes sociais)
Um homem armado com uma faca tomou como refém uma funcionária do Aeroporto Internacional de Almaty, no Cazaquistão. O fato causou pânico entre passageiros que estavam no terminal.

O homem que não teve a identidade nem a idade reveladas, afirmava também ter um dispositivo explosivo, o que demandou ainda mais cautela das autoridades. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o criminoso segurando uma faca em uma mão e na outra agarrando a funcionária do local pelos cabelos.

A cena de terror só teve fim quando um homem chamado Musa Abdraim se ofereceu para ficar no lugar da mulher. Surpreendentemente, em um momento de distração, ele conseguiu tirar a faca da mão do suspeito e o derrubou no chão.

O homem foi detido pelas autoridades e as atividades do aeroporto foram retomadas ao funcionamento normal.

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 24/02/2026 15:57
