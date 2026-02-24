Brasileiro morre após cair em canal em Amsterdã

Um brasileiro morreu após cair em um canal de Amsterdã, na Holanda, na madrugada de segunda-feira (23/2). O caso aconteceu quando ele retornava de uma confraternização em um bar da região central da cidade. A vítima foi identificada como Rodrigo Rocco, que morava no país europeu havia cerca de seis anos.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, Rodrigo foi retirado da água por equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave a um hospital da cidade. Apesar do socorro imediato, ele não resistiu.

A confirmação da morte foi feita por familiares por meio das redes sociais. Em uma publicação, a irmã de Rodrigo informou que ainda não há clareza sobre o que causou a queda e afirmou que existe a possibilidade de ele ter sofrido um mal súbito antes do acidente.

Rodrigo vivia na Holanda com a esposa e os filhos e atuava profissionalmente na área de tecnologia. Familiares viajaram ao país para acompanhar os trâmites e prestar apoio. Segundo informações divulgadas pelos parentes, a cremação ocorrerá em território holandês, sem cerimônia pública de velório. As autoridades locais ainda apuram as circunstâncias do ocorrido.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia