Confronto no mar de Cuba deixa quatro mortos em lancha dos EUA

Durante um confronto em águas territoriais cubanas, na manhã desta quarta-feira (25/2), a Guarda Costeira de Cuba matou quatro pessoas e feriu outras seis que estavam a bordo de uma lancha registrada na Flórida (EUA). Segundo o Ministério do Interior de Cuba, a embarcação foi identificada em “situação irregular” nos limites do mar territorial do país, ao se aproximarem para realizar a abordagem e identificar a tripulação, os agentes cubanos teriam sido recebidos a tiros.

Ainda de acordo com o comunicado oficial, os ocupantes da lancha abriram fogo contra os militares, ferindo o capitão do barco da Guarda Costeira. Em resposta ao ataque, os agentes revidaram, atingindo os tripulantes da embarcação.

O episódio ocorreu dentro do mar territorial de Cuba, próximo ao município de Corralillo, na província de Villa Clara. Os outros feridos foram evacuados e receberam assistência médica. O caso ocorre em meio a uma escalada de tensões entre Havana e Washington, agravada pelos embargos norte-americanos e pela captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Em nota, o perfil oficial da Embaixada de Cuba nos Estados Unidos reforçou a narrativa do Ministério do Interior. “Diante dos desafios atuais, Cuba reafirma sua determinação em proteger suas águas territoriais, com base no princípio de que a defesa nacional é um pilar fundamental do Estado cubano para salvaguardar sua soberania e garantir a estabilidade na região".

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade dos ocupantes da lancha.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes