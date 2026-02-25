InícioMundo
TENSÃO DIPLOMÁTICA

Confronto no mar de Cuba deixa quatro mortos em lancha dos EUA

Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas após um confronto entre a Guarda Costeira de Cuba e uma lancha da Flórida nesta quarta-feira (25/2), segundo o Ministério do Interior cubano

A embaixada norte-americana em Havana: Casa Branca reforça pressão sobre o regime comunista - (crédito: Adalberto Roque/AFP)
A embaixada norte-americana em Havana: Casa Branca reforça pressão sobre o regime comunista - (crédito: Adalberto Roque/AFP)

Durante um confronto em águas territoriais cubanas, na manhã desta quarta-feira (25/2), a Guarda Costeira de Cuba matou quatro pessoas e feriu outras seis que estavam a bordo de uma lancha registrada na Flórida (EUA). Segundo o Ministério do Interior de Cuba, a embarcação foi identificada em “situação irregular” nos limites do mar territorial do país, ao se aproximarem para realizar a abordagem e identificar a tripulação, os agentes cubanos teriam sido recebidos a tiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ainda de acordo com o comunicado oficial, os ocupantes da lancha abriram fogo contra os militares, ferindo o capitão do barco da Guarda Costeira. Em resposta ao ataque, os agentes revidaram, atingindo os tripulantes da embarcação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O episódio ocorreu dentro do mar territorial de Cuba, próximo ao município de Corralillo, na província de Villa Clara. Os outros feridos foram evacuados e receberam assistência médica. O caso ocorre em meio a uma escalada de tensões entre Havana e Washington, agravada pelos embargos norte-americanos e pela captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Em nota, o perfil oficial da Embaixada de Cuba nos Estados Unidos reforçou a narrativa do Ministério do Interior. “Diante dos desafios atuais, Cuba reafirma sua determinação em proteger suas águas territoriais, com base no princípio de que a defesa nacional é um pilar fundamental do Estado cubano para salvaguardar sua soberania e garantir a estabilidade na região". 


Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade dos ocupantes da lancha.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Anna Júlia Castro*

Estagiária

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 25/02/2026 19:34
SIGA
x