Israel busca 'mudança demográfica' na Cisjordânia e Gaza, diz ONU

Governo israelesnse aprovou um número recorde de 54 assentamentos em 2025, acelerando sua expansão - (crédito: Angela Weiss/AFP)

As ações de Israel na Cisjordânia ocupada e em Gaza, incluindo operações militares, parecem destinadas a provocar uma "mudança demográfica permanente" nesses territórios, afirmou nesta quinta-feira (26) o alto comissário da ONU para os direitos humanos, Volker Türk.

"Em conjunto, as ações de Israel parecem destinadas a provocar uma mudança demográfica permanente em Gaza e na Cisjordânia, o que gera preocupação quanto à limpeza étnica", declarou ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra.

Türk destacou em particular uma operação militar que já dura um ano no norte da Cisjordânia e que provocou o deslocamento de 32.000 palestinos.

Israel anunciou neste mês vários planos apoiados por ministros de extrema direita, incluindo uma reforma que permite que terras na Cisjordânia sejam registradas como "propriedade do Estado". Também propôs a eliminação de normas que proíbem a comprar de lotes nesse território por israelenses.

O governo aprovou um número recorde de 54 assentamentos em 2025, acelerando sua expansão,segundo a ONG israelense Paz Agora. Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967.