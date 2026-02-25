Ex-secretário do Tesouro dos EUA deixa Harvard por vínculo com Epstein

O ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Larry Summers, renunciou ao cargo na Universidade de Harvard por seus vínculos com o criminoso sexual Jeffrey Epstein, informou a instituição da Ivy League nesta quarta-feira (25).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"O decano da Escola Kennedy de Harvard, Jeremy Weinstein, aceitou a renúncia do professor Lawrence H. Summers ao seu cargo como codiretor do Centro de Negócios e Governo Mossavar-Rahmani", disse a universidade em um comunicado, apontando a conexão com os documentos do caso Epstein publicados pelo Departamento de Justiça.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"O professor Summers anunciou que se aposentará de seus cargos acadêmicos e do corpo docente em Harvard ao final deste ano acadêmico e permanecerá de licença até lá", acrescentou.
Saiba Mais
- Mundo Galaxy S26: os valores, novos recursos e atualizações do lançamento
- Mundo Bafta: ativista insinua que emissora fez transmissão proposital de tiques
- Mundo Irã classifica comentários de Trump como 'grandes mentiras'
- Mundo O último refúgio do narcotraficante mexicano 'El Mencho'
- Mundo Papa Leão XIV visitará Espanha, países africanos e Mônaco