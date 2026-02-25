Ex-secretário do Tesouro dos EUA deixa Harvard por vínculo com Epstein

Foto sem data da coleção pessoal de Jeffrey Epstein, fornecida pelos Democratas do Comitê de Supervisão da Câmara , mostra o ex-presidente de Harvard, Larry Summers (à esquerda), sua esposa e o ator e diretor Woody Allen. - (crédito: HANDOUT / HOUSE OVERSIGHT DEMOCRATS / AFP)

O ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Larry Summers, renunciou ao cargo na Universidade de Harvard por seus vínculos com o criminoso sexual Jeffrey Epstein, informou a instituição da Ivy League nesta quarta-feira (25).

"O decano da Escola Kennedy de Harvard, Jeremy Weinstein, aceitou a renúncia do professor Lawrence H. Summers ao seu cargo como codiretor do Centro de Negócios e Governo Mossavar-Rahmani", disse a universidade em um comunicado, apontando a conexão com os documentos do caso Epstein publicados pelo Departamento de Justiça.

"O professor Summers anunciou que se aposentará de seus cargos acadêmicos e do corpo docente em Harvard ao final deste ano acadêmico e permanecerá de licença até lá", acrescentou.