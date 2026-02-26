Dupla de animais brasileiros é sacrificada em zoológico da Inglaterra

Os animais desenvolveram uma "amizade inesperada" ao longo dos anos de convivência - (crédito: Reprodução/ instagram/ @newquayzoo)

O zoológico de Newquay, no Reino Unido, anunciou a morte de dois moradores do local, a capivara Johnson, de 9 anos, e a anta Al Capone, 20 anos de idade. Segundo a equipe do zoológico, os dois animais que são naturais da fauna brasileira desenvolveram um vínculo ao longo dos anos de convivência juntos.

Os tratadores informaram nas redes sociais do zoológico que a dupla já vinha sofrendo com problemas de saúde há algum tempo, e por isso, depois de consultas e avaliações da equipe, optaram por uma eutanásia humanitária. “É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Johnson, nossa capivara de nove anos, e de Al, nossa anta brasileira de 20 anos”, comunicou o zoológico de Newquay nas redes sociais.

Um porta-voz do zoológico, que não foi identificado, declarou ao portal MailOnline que foi incrivelmente difícil para a equipe de tratadores dizer adeus à dupla, pois eram muito queridos pela equipe. “Foi difícil para nós nos despedirmos dos dois ao mesmo tempo, mas foi a decisão mais gentil a se tomar por eles”, disse.

As capivaras são os maiores roedores do mundo, já as antas, os maiores animais terrestres da América do Sul. Apesar de habitarem os mesmos biomas, não é comum ver animais dessas duas espécies convivendo como “amigos” na natureza.

