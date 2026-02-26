InícioMundo
EUA

Durante depoimento, Hillary Clinton pede que Trump seja ouvido sobre Epstein

Declaração foi feita perante Comissão de Supervisão da Câmara

A ex-secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton - (crédito: Adam Berry/AFP)
A ex-secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton - (crédito: Adam Berry/AFP)

A ex-secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, afirmou nesta quinta-feira (26) que a comissão da Câmara de Representantes que investiga o caso Jeffrey Epstein deveria convocar o presidente Donald Trump para depor sobre seus vínculos com o falecido criminoso sexual. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em sua declaração inicial durante o depoimento perante a Comissão de Supervisão da Câmara, controlada pelos republicanos, Clinton acusou o painel de intimá-la para "desviar a atenção" de Trump.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 26/02/2026 21:46
SIGA
x