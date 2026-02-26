Durante depoimento, Hillary Clinton pede que Trump seja ouvido sobre Epstein

A ex-secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, afirmou nesta quinta-feira (26) que a comissão da Câmara de Representantes que investiga o caso Jeffrey Epstein deveria convocar o presidente Donald Trump para depor sobre seus vínculos com o falecido criminoso sexual.
Em sua declaração inicial durante o depoimento perante a Comissão de Supervisão da Câmara, controlada pelos republicanos, Clinton acusou o painel de intimá-la para "desviar a atenção" de Trump.
