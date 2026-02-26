InícioMundo
CORRIDA ELEITORAL

Grupo pró-Trump articula decreto para controlar eleições nos EUA

Ativistas em coordenação com a Casa Branca teriam desenvolvido esquema para conduzir direção do próximo processo eleitoral, informa o Washington Post

Para Trump, a decisão da Corte foi
Para Trump, a decisão da Corte foi "ridícula" - (crédito: Saul Loeb / AFP)

Um grupo de aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria produzido uma minuta de um decreto que facilitaria controlar a condução das próximas eleições no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com informações do jornal The Washington Post, a minuta golpista, que estaria em circulação entre ativistas alinhados ao movimento MAGA (Make America Great Again), permitiria a Trump atuar sobre o pleito.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além disso, o planejamento seria declarar emergência nacional com base em "interferências chinesas" durante as eleições de 2020. Além disso, o republicano poderia ainda proibir a realização de votos pelo correio e o uso de máquinas eletônicas, justamente para evitar eventual vulnerabilidade a ataques externos. 

Em contato com o jornal, juristas afirmaram que a Constituição americana atribuiu aos estados a responsabilidade de administrar as eleições. Assim, qualquer tentativa de imposição e condução seria barrada pela Justiça.

Secretário de Estado do Colorado, Jena Griswold, afirmou que pretende reagir judicialmente em caso de avanço da trama golpista. O jornal afirmou que a minuta está em circulação desde julho, e é discutida por aliados próximos ao republicano. 

Saiba Mais

 

 


 

  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 26/02/2026 19:31
SIGA
x