Grupo pró-Trump articula decreto para controlar eleições nos EUA

Um grupo de aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria produzido uma minuta de um decreto que facilitaria controlar a condução das próximas eleições no país.

De acordo com informações do jornal The Washington Post, a minuta golpista, que estaria em circulação entre ativistas alinhados ao movimento MAGA (Make America Great Again), permitiria a Trump atuar sobre o pleito.

Além disso, o planejamento seria declarar emergência nacional com base em "interferências chinesas" durante as eleições de 2020. Além disso, o republicano poderia ainda proibir a realização de votos pelo correio e o uso de máquinas eletônicas, justamente para evitar eventual vulnerabilidade a ataques externos.

Em contato com o jornal, juristas afirmaram que a Constituição americana atribuiu aos estados a responsabilidade de administrar as eleições. Assim, qualquer tentativa de imposição e condução seria barrada pela Justiça.

Secretário de Estado do Colorado, Jena Griswold, afirmou que pretende reagir judicialmente em caso de avanço da trama golpista. O jornal afirmou que a minuta está em circulação desde julho, e é discutida por aliados próximos ao republicano.



