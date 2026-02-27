Avião carregado de dinheiro cai na Bolívia e mata 15 pessoas

No momento do pouso, a aeronave invadiu uma avenida e atingiu veículos - (crédito: AFP)

Um avião da Força Aérea da Bolívia saiu da pista ao pousar no Aeroporto Internacional de El Alto, nesta sexta-feira (27/2), e invadiu uma avenida próxima do local. Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O chefe nacional dos bombeiros, coronel Pavel Tovar, não descarta a possibilidade de que o número de mortos aumente nas próximas horas. “Entre os veículos afetados estavam um micro-ônibus, vans particulares e até mesmo um caminhão, que foram atingidos quando a aeronave caiu na área”, relata. “Alguns veículos ficaram completamente destruídos, e entre os destroços, há pessoas mortas”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A aeronave havia decolado da cidade de Santa Cruz com destino a El Alto e o acidente ocorreu por volta das 19h, no horário de Brasília. O Ministério da Defesa da Bolívia afirma que a carga seria dinheiro para o Banco Central.

Leia também: Soldados israelenses atiraram em adolescente palestino e o deixaram sangrar até a morte, indicam vídeos



Há relatos de tentativas de saque das notas que ficaram espalhadas no local do acidente. Os policiais tiveram de usar gás lacrimogêneo para dispersar a multidão que tentava saquear os destroços.

