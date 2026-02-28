InícioMundo
URGENTE

Estados Unidos e Israel atacam Irã

A agência de notícias iraniana Fars informou que explosões foram ouvidas em cinco cidades do Irã

Ataque ao Irã nesta manhã - (crédito: ATTA KENARE / AFP)
Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã na manhã deste sábado (28/2). A confirmação veio do presidente americano, Donald Trump. "Grandes operações de combate" estão em andamento, disse ele.

A agência de notícias iraniana Fars informou que explosões foram ouvidas em cinco cidades do Irã: Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah e na capital Teerã.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/02/2026 06:54 / atualizado em 28/02/2026 07:05
