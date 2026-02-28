Estados Unidos e Israel atacam Irã

Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã na manhã deste sábado (28/2). A confirmação veio do presidente americano, Donald Trump. "Grandes operações de combate" estão em andamento, disse ele.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A agência de notícias iraniana Fars informou que explosões foram ouvidas em cinco cidades do Irã: Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah e na capital Teerã.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Aguarde mais informações