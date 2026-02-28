Embaixada do Brasil em Tel Aviv emite alerta e recomenda que brasileiros não saiam de casa

A orientação é de atenção total às sirenes e às instruções das autoridades locais - (crédito: AFP)

Após o ataque coordenado entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, neste sábado (28/2), a Embaixada do Brasil em Tel Aviv emitiu aletar consular informando que monitora de perto a situação e recomendou categoricamente que os cidadãos brasileiros residentes ou em visita a Israel permaneçam em suas residências ou locais de hospedagem. Por decisão do governo de Israel, o Aeroporto Ben-Gurion e o espaço aéreo israelense foram fechados a todos os voos civis.

A orientação é de atenção total às sirenes e às instruções das autoridades locais. Informações detalhadas podem ser obtidas em tempo real pelo site oficial do Comando da Frente Interna ou pelo telefone de emergência 104.

Com o fechamento dos aeroportos, a única via de saída do país no momento é por meio das fronteiras terrestres. No entanto, a embaixada alerta que qualquer deslocamento deve ser planejado com extrema cautela.

"Cidadãos brasileiros que optem por deixar o país através de fronteiras terrestres deverão fazê-lo por meios próprios e avaliar os riscos", diz o alerta. O Itamaraty reforça que a assistência consular nesses casos é limitada e que os viajantes devem checar antecipadamente os horários de operação dos postos fronteiriços e as exigências de visto para países vizinhos através do site da autoridade aeroportuária.

As novas diretrizes de segurança, estabelecidas pelo Comando da Frente Interna, entraram em vigor às 8h de hoje e devem permanecer válidas, inicialmente, até as 20h da próxima segunda-feira (2/3). Estão suspensas todas as atividades educacionais e aglomerações públicas. O funcionamento de locais de trabalho também foi restrito a serviços considerados indispensáveis.

Canais oficiais da embaixada

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil reitera a recomendação, vigente desde 2023, para que viagens não essenciais a Israel sejam evitadas. Para os brasileiros que já estão na região, os canais de atendimento foram reforçados:

O Ministério do Turismo de Israel também disponibilizou um canal de atendimento virtual 24 horas via site; WhatsApp pelo número 053-5835808; e e-mail virtual@goisrael.gov.il, para auxiliar turistas estrangeiros durante o período de crise.