Embaixada do Brasil em Tel Aviv emite alerta e recomenda que brasileiros não saiam de casa

Após o ataque coordenado entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, neste sábado (28/2), a Embaixada do Brasil em Tel Aviv emitiu aletar consular informando que monitora de perto a situação e recomendou categoricamente que os cidadãos brasileiros residentes ou em visita a Israel permaneçam em suas residências ou locais de hospedagem. Por decisão do governo de Israel, o Aeroporto Ben-Gurion e o espaço aéreo israelense foram fechados a todos os voos civis.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A orientação é de atenção total às sirenes e às instruções das autoridades locais. Informações detalhadas podem ser obtidas em tempo real pelo site oficial do Comando da Frente Interna ou pelo telefone de emergência 104.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Com o fechamento dos aeroportos, a única via de saída do país no momento é por meio das fronteiras terrestres. No entanto, a embaixada alerta que qualquer deslocamento deve ser planejado com extrema cautela.
"Cidadãos brasileiros que optem por deixar o país através de fronteiras terrestres deverão fazê-lo por meios próprios e avaliar os riscos", diz o alerta. O Itamaraty reforça que a assistência consular nesses casos é limitada e que os viajantes devem checar antecipadamente os horários de operação dos postos fronteiriços e as exigências de visto para países vizinhos através do site da autoridade aeroportuária.
As novas diretrizes de segurança, estabelecidas pelo Comando da Frente Interna, entraram em vigor às 8h de hoje e devem permanecer válidas, inicialmente, até as 20h da próxima segunda-feira (2/3). Estão suspensas todas as atividades educacionais e aglomerações públicas. O funcionamento de locais de trabalho também foi restrito a serviços considerados indispensáveis.
Canais oficiais da embaixada
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil reitera a recomendação, vigente desde 2023, para que viagens não essenciais a Israel sejam evitadas. Para os brasileiros que já estão na região, os canais de atendimento foram reforçados:
- Plantão Consular (Tel Aviv): +972 54-803-5858
- Plantão Consular (Amã - Jordânia): +962 07 7558 4460
- Plantão Consular (Cairo - Egito): +20 122 244 4808
- E-mail: consular.telaviv@itamaraty.gov.br
-
Página web: telaviv.itamaraty.gov.br
-
-
Instagram: @brasil.em.telaviv
-
X/Twitter: @brasilemtelaviv
O Ministério do Turismo de Israel também disponibilizou um canal de atendimento virtual 24 horas via site; WhatsApp pelo número 053-5835808; e e-mail virtual@goisrael.gov.il, para auxiliar turistas estrangeiros durante o período de crise.
Saiba Mais
- Mundo Trump pede que iranianos assumam o governo
- Mundo Irã revida ataque e lança mísseis contra Israel e bases americanas
- Mundo Príncipe herdeiro do Irã chama ataque dos EUA e Israel de 'intervenção humanitária'
- Mundo EUA atacam Irã: programa nuclear do país é uma ameaça como diz Trump?
- Mundo Como 'amizade próxima' entre EUA e Irã deu lugar a bombardeios e tensão máxima
- Mundo Estados Unidos e Israel atacam Irã