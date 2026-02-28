Ataques ao Irã deixaram mais de 200 mortos e quase mil feridos, diz agência

A agência de notícias Mehr — que divulga informações oficiais e declarações de autoridades do Irã — fez um balanço sobre o número de mortos no país do Oriente Médio após ataques coordenados pelos Estados Unidos e Israel neste sábado (28/2). Segundo as informações, 201 pessoas morreram e 747 ficaram feridas em 24 províncias do Irã.

"Vinte e quatro províncias do Irã foram atingidas" pelas ofensivas, afirmou um porta-voz do Crescente Vermelho iraniano.

O Crescente Vermelho iraniano, organização humanitária que integra o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, informou ainda que mais de 220 equipes foram mobilizadas para atuar nas áreas afetadas.

*Com informações do Agência Estado






