InícioMundo
ORIENTE MÉDIO

Ataques ao Irã deixaram mais de 200 mortos e quase mil feridos, diz agência

Porta-voz de organização humanitária iraniano fez balanço de vítimas após ataques ao país

Imagens dos ataques no Irã neste sábado (28/2) - (crédito: MITA / IRIB TV / AFP)
Imagens dos ataques no Irã neste sábado (28/2) - (crédito: MITA / IRIB TV / AFP)

A agência de notícias Mehr — que divulga informações oficiais e declarações de autoridades do Irã — fez um balanço sobre o número de mortos no país do Oriente Médio após ataques coordenados pelos Estados Unidos e Israel neste sábado (28/2). Segundo as informações, 201 pessoas morreram e 747 ficaram feridas em 24 províncias do Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Vinte e quatro províncias do Irã foram atingidas" pelas ofensivas, afirmou um porta-voz do Crescente Vermelho iraniano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Crescente Vermelho iraniano, organização humanitária que integra o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, informou ainda que mais de 220 equipes foram mobilizadas para atuar nas áreas afetadas.

*Com informações do Agência Estado

Saiba Mais

  • Imagens dos ataques no Irã neste sábado (28/2)
    Imagens dos ataques no Irã neste sábado (28/2) Foto: ALI NAJAFI / ISNA / AFP
  • Imagens dos ataques no Irã neste sábado (28/2)
    Imagens dos ataques no Irã neste sábado (28/2) Foto: AMIR KHOLOUSI / ISNA / AFP
  • Imagens dos ataques no Irã neste sábado (28/2)
    Imagens dos ataques no Irã neste sábado (28/2) Foto: AFP
  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 28/02/2026 16:35 / atualizado em 28/02/2026 17:50
SIGA
x