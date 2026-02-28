Flávio Bolsonaro sobre posição do Brasil após ataque dos EUA: "Lado errado"

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi a público neste sábado (28/2) para comentar os ataques coordenados entre EUA e Israel ao Irã. Flávio classificou como "inaceitável" o posicionamento divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), que condenou e expressou "grave preocupação" com os ataques.

Flávio usou as redes sociais para comentar o assunto. "Ao adotar uma postura de apoio político a Teerã neste momento, o Brasil se coloca do lado errado de um conflito grave e ignora a natureza objetiva do regime que está defendendo".

Ele afirmou que o Brasil não precisa se envolver em "conflitos regionais", nem assumir protagonismo em disputas nas quais não está envolvido.

Segundo o senador, o País também não deveria escolher o lado "moralmente errado" ao se posicionar sobre conflitos. O posicionamento do governo, ele disse, legitima o regime iraniano, que financia e apoia organizações terroristas e "promove instabilidade e ameaça países parceiros do nosso próprio interesse estratégico."

A manifestação do governo brasileiro

O governo brasileiro divulgou uma nota em que condena o ataque de Estados Unidos e Israel contra o Irã e em que defende a negociação entre as partes para evitar a escalada de hostilidades. Na nota, o Itamaraty pede aos envolvidos que respeitem o direito internacional e "exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil".

*Com informações da Agência Estado