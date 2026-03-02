Defesas antiaéreas do Kuwait derrubaram por engano três aviões americanos

Esta foto divulgada pela Marinha dos EUA, através do departamento de relações públicas do Comando Central dos EUA, mostra marinheiros americanos transportando aeronaves para um ponto de apoio no convés de voo do porta-aviões USS Abraham Lincoln (CVN 72), da classe Nimitz, em apoio à Operação Epic Fury, em um local não divulgado, em 28 de fevereiro de 2026 - (crédito: US NAVY/US CENTRAL COMMAND / AFP)

As defesas aéreas do Kuwait derrubaram por engano três caças americanos na noite de domingo, informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) nesta segunda-feira (2/3), em meio à retaliação iraniana aos ataques aéreos conjuntos americanos-israelenses contra a República Islâmica.

"Três aeronaves F-15E Strike Eagle americanas, que voavam em apoio à Operação Epic Fury, caíram sobre o Kuwait devido a um aparente incidente de fogo amigo", informou o Centcom nesta segunda-feira.

Durante o combate, as aeronaves "foram derrubadas por engano pelas defesas aéreas do Kuwait", informou o Centcom nesta segunda-feira. Todos os seis tripulantes ejetaram em segurança, acrescentou.