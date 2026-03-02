Jovem morre após quatro dias sem dormir jogando videogame

Um estudante universitário em Taipé, localizado em Taiwan, ilha próxima à costa da China, morreu depois de sofrer uma hemorragia cerebral após permanecer quatro dias consecutivos jogando videogame sem dormir. O caso foi relatado por uma enfermeira que acompanhou o atendimento e tem sido compartilhado como um alerta sobre os perigos de privação de sono e de hábitos de vida extremos.

Segundo relatos da família para a imprensa local, o jovem estava de férias e decidiu usar todo o período para jogar online. Mesmo com insistentes alertas da mãe para que descansasse, ele manteve a rotina, sem pausas apropriadas para sono e recuperação. Na quarta noite de jogatina, a mãe do jovem relatou que ele se levantou para ir ao banheiro, deu um grito ao cair e ficou desacordado.

A família o levou imediatamente a um hospital, onde os médicos constataram que uma artéria cerebral havia se rompido, provocando uma hemorragia no cérebro. A condição foi classificada como grave e ele foi submetido a uma cirurgia de emergência na tentativa de conter o sangramento interno. Mesmo com o procedimento, seu quadro permaneceu crítico e dependente de aparelhos de ventilação mecânica e medicamentos vasopressores para manter sinais vitais.

Após alguns dias de internação sem perspectiva de recuperação, os familiares optaram por cuidados paliativos e autorizaram a retirada dos aparelhos que mantinham o jovem vivo.

A enfermeira da equipe responsável por o caso enfatizou em suas redes que hemorragias cerebrais podem ter múltiplos fatores de risco associados. Estresse físico extremo, privação de sono e hábitos de vida desbalanceados , como ficar muito tempo sem descanso, ignorar sinais do corpo e negligenciar necessidades básicas podem fragilizar os vasos sanguíneos e aumentar a probabilidade de ruptura em pessoas expostas a essas situações.

Embora mortes diretamente relacionadas ao videogame sejam incomuns, os médicos do caso destacam que longos períodos sem descanso, associados ao sedentarismo e ao estresse físico, podem aumentar a chance de complicações médicas graves.

A profissional também recomenda que atividades de lazer, como jogos eletrônicos, sejam equilibradas com sono adequado, alimentação saudável e prática regular de exercícios, de modo a reduzir riscos e preservar o bem-estar.

*Estagiária sob supervisão de de Aline Gouveia