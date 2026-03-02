Solteira viraliza após comprar vestido de noiva: "quando acontecer, estarei pronta"

O par perfeito pode ainda não ter aparecido, mas, quando o vestido de noiva ideal aparece, é melhor agarrar a oportunidade. Essa foi a lógica da influenciadora estadunidense Shayla Quinn, 36 anos, que viralizou após comprar um vestido de noiva em liquidação mesmo estando solteira.
Para alguns, pode parecer loucura, afirmou a influenciadora, mas ela ressalta não se importar. E o melhor de tudo foi o preço. A peça, que custava US$ 4.500, estava à venda por US$ 100. “Matemática de garotas. Tinha que ser feito”, brincou.
Nas redes sociais, Shayla fala sobre bem-estar, ioga e sobre mentalizar seus desejos e sonhos, e a história do vestido surgiu como um exemplo dos assuntos que ela comenta. “Sabe aquele ditado ‘vista-se para o trabalho que você quer’? Ou, como quando eu quis manifestar minha mudança para Nova York, comecei a planejar o apartamento dos meus sonhos, a pensar na mudança e até a empacotar tudo antes mesmo do apartamento chegar. Isso não é diferente”, afirmou.
Ela conta que tudo começou quando uma amiga que trabalha em uma marca australiana de roupas para noivas a convidou para um evento da loja. “Ela me convidou várias vezes e eu sempre respondia: "Amiga, te adoro. Adoraria te apoiar. Mas eu sou tão solteira que chega a ser ridículo. Não tenho a menor condição de ir a um evento de noivas”, conta Shayla.
Após insistência, ela decidiu passar no estande e tomar um café com a amiga. Após voltar para a loja, a influenciadora conta que estava prestes a ir embora, mas a atenção da colega foi tomada pelos clientes e ela precisou esperar para se despedir. Foi aí que resolveu dar uma olhadinha nos produtos.
“Talvez isso me ajude com a minha mentalidade em relação a encontros, porque, aliás, ela não tem sido das melhores. Porque quando você está na casa dos 30 e quer se casar com a pessoa certa e construir uma família com ela, pode ser muito frustrante e desanimador namorar e não encontrar ninguém de quem realmente goste”, contou. “Então, pensei: sabe de uma coisa? Talvez isso seja divertido e me anime a namorar de novo, e foi exatamente o que aconteceu.”
Após experimentar alguns modelos, ela encontrou o vestido perfeito, que classificou como “lindo, atemporal e simples”, além de custar US$ 100. “Eu seria uma tola se não o levasse para casa”, declarou.
A ideia é usar o vestido em uma festa de boas-vindas ou em eventos relacionados ao casamento, mas ainda não é o look para subir no altar. De todo modo, a influenciadora deixa o recado: “Eu já sei com quem vou me casar? Não, ainda não há pretendentes. Mas, quando acontecer, estarei pronta.”
