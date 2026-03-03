Israel e EUA atacam reunião que escolheria novo líder supremo do Irã

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que o prédio da Assembleia de Peritos, em Qom, foi completamente destruído - (crédito: Reprodução/X/@NiohBerg)

Um ataque lançado por Israel e Estados Unidos atingiu prédio onde era realizada a assembleia de eleição do novo líder supremo do Irã, nesta terça-feira (3/3). A informação foi confirmada pela agência iraniana Tasnim.

"Os criminosos americano-sionistas atacaram o prédio da Assembleia de Especialistas em Qom", afirmou.

Segundo veículos israelenses, todos os 88 aiatolás estavam no edifício.

Em publicação, as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que os ataques atingiram um complexo estratégico do país. Entre esses locais, afirma o jornal The Jerusalem Post, estão a sede da presidência, a sede do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, um centro de reuniões utilizado pelo fórum sênior da República Islâmica e uma sede de treinamento para oficiais militares.