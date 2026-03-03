InícioMundo
Casal de Brasília retido em Omã após ataques consegue sair do país

Bruna Souza e Marcos Moreira já estão em Barcelona e esperam chegar ao Brasil na quarta-feira (4)

O casal teve a rota do vôo, em direção ao Catar, alterada após o início do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã - (crédito: Reprodução/Cedido ao Correio)
O casal de Brasília que estava retido em Mascate, capital de Omã, devido aos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã, conseguiu sair do país nesta terça-feira (3/3). Bruna Souza Costa  e Marcos Moreira já estão em Barcelona, na Espanha, e pretendem voltar ao Brasil na quarta (4/3).

O casal estava voltando de uma viagem à Hanói, no Vietnã, e se dirigindo a Doha, no Catar, quando foram informados sobre a mudança de rota. O país foi alvo de ataques com mísseis e drones iranianos em retaliação aos bombardeios americanos e israelenses que começaram no sábado (28/2). 

“Conseguimos voltar, não no voo originalmente previsto. Ficamos procurando de madrugada e achamos um com a companhia aérea de Omã”, explica Bruna. 

A embaixada brasileira em Omã afirmou, em nota, que os desdobramentos da guerra exigem atenção e cautela. “Recomenda-se acompanhar de perto os pronunciamentos das autoridades omanitas, a fim de se precaver e adotar eventuais procedimentos de segurança sugeridos”, diz o comunicado. 

No fim de semana, um ataque de drones deixou um ferido em um porto de Omã e um navio petroleiro foi atacado no litoral, deixando mais quatro pessoas feridas. Já nesta terça, instalações petrolíferas também foram bombardeadas no país. A ofensiva contra o Irã continua com ataques de ambos os lados e cada vez mais países envolvidos.

postado em 03/03/2026 22:20 / atualizado em 03/03/2026 23:23
