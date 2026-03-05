Por que o Irã não é um país árabe? Entenda

Por que o Irã não é um país árabe? - (crédito: AFP)

*Bernardo Caporalli

Por estar no Oriente Médio e ser um país de maioria muçulmana, o Irã costuma ser, de maneira equivocada, classificado como árabe. Em entrevista ao Correio, o historiador e internacionalista da Unifesp, Rodrigo Medina Zagni, explica as raízes históricas que justificam a identidade, idioma e etnia persa do país e o porquê desta confusão ser tão comum.

De acordo com o historiador, há um isolamento geográfico entre o Irã e a península arábica. “A topografia iraniana é o fator físico mais importante para a formação de uma identidade cultural distinta do mundo árabe. Ao contrário dos vastos desertos da península arábica, o Irã é cercado por uma densa cadeia montanhosa, o que dificulta comunicações rápidas e permite um desenvolvimento autônomo de suas mentalidades, cultura e práticas políticas”, explicou.

A herança persa tem origem nos antigos impérios que se formaram há mais de 2500 anos na região. O país chamava-se Pérsia e adotou oficialmente o nome “Irã” em 1935.

Segundo Zagni, a religião islâmica é outro elemento central nessa percepção, embora o Irã seja majoritariamente adepto de uma vertente minoritária do islã, que reúne cerca de 20% da comunidade muçulmana mundia, chamada xiismo. “Em termos de constituição majoritária, apenas em três países [maioria xiita]: Iraque, Síria e Irã. Sem sombra de dúvidas, isso opera como um elemento de distinção em relação a países árabes, onde prevalece uma identidade e práticas religiosas comuns ao sunismo”.

Embora a língua oficial do Irã seja o farsi (persa), e não o árabe, a semelhança entre os dois idiomas é um dos fatores que dificultam a distinção entre esses povos. “O alfabeto farsi utiliza caracteres semelhantes aos da escrita árabe e uma parcela significativa do vocabulário tem raízes árabes”, afirma o professor.

Zagni acrescenta que outros elementos culturais reforçam essa percepção equivocada: “ símbolos religiosos, arquitetura das mesquitas e protocolos de vestimenta se assemelham aos de países árabes, o que contribui para a confusão”.

Diante do cenário de guerra, compreender as diferenças entre árabes e persas qualifica o debate, já que generalizações e equívocos tendem a se intensificar nesse período. O Oriente Médio é diverso e o estudo sobre suas particularidades pode ajudar no combate a estereotipização desses povos.

*Estagiário sob a supervisão de Luiz Felipe