Guarda Costeira conta detalhes da morte de astro do ‘Pesca Mortal’

A morte do marinheiro Todd Meadows, integrante da tripulação do barco de pesca Aleutian Lady — embarcação que tem sua rotina exibida no reality show Pesca Mortal —, começou a ser esclarecida pelas autoridades norte-americanas. O caso aconteceu no Mar de Bering e está sob investigação da Guarda Costeira dos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O incidente aconteceu em 25 de fevereiro de 2026 e foi tornado público pelo capitão Rick Shelford, que descreveu a perda do tripulante como “o dia mais trágico da história” do barco. Segundo comunicado oficial da Guarda Costeira, Meadows caiu da embarcação nas águas geladas do Alasca e permaneceu à deriva por cerca de dez minutos até ser resgatado pelos colegas. Assim que foi retirado do mar, a tripulação iniciou manobras de ressuscitação, mas ele não resistiu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O corpo foi levado para Dutch Harbor e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Anchorage, no Alasca, em 27 de fevereiro, conforme informou uma fonte ao TMZ. A autópsia foi realizada e o corpo acabou liberado no dia 2 de março.

No comunicado oficial, a Guarda Costeira detalhou a ocorrência: “Em 25 de fevereiro de 2026, às 17h05, horário local do Alasca, os operadores da Guarda Costeira no centro de comando do Distrito Ártico em Juneau receberam uma notificação do navio pesqueiro Aleutian Lady, relatando que um membro da tripulação chamado Todd Meadows havia caído ao mar a aproximadamente 170 milhas náuticas ao norte de Dutch Harbor”.

Leia também: Pescadores do Lago Paranoá contam causos das incursões em busca de peixes

“A Guarda Costeira está investigando a situação. Como a principal organização de segurança marítima do país, a Guarda Costeira investiga acidentes e fatalidades marítimas para descobrir suas causas e iniciar as ações corretivas necessárias”, concluiu a mensagem.

A morte de Meadows aconteceu durante as gravações de Pesca Mortal, mas ainda não há confirmação se as câmeras registraram o momento da queda. O programa acompanha homens e mulheres que atuam na pesca do caranguejo-rei no Mar de Bering — atividade frequentemente apontada como uma das mais perigosas do mundo devido aos altos índices de acidentes e fatalidades.