Casa Branca publica vídeo que compara ataques ao Irã com jogo 'Call of Duty'

A Casa Branca publicou nessa quarta-feira (4/3) um vídeo nas redes sociais que compara bombardeios realizados contra alvos no Irã à pontuação de videogames, em uma montagem que mistura imagens reais de ataques militares com elementos visuais inspirados no jogo Call of Duty.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A publicação já ultrapassou 39 milhões de visualizações no X. No vídeo, a sequência começa com a animação de um soldado ativando um ataque aéreo em um tablet, semelhante à interface de um videogame. Em seguida, aparecem registros de bombardeios contra alvos iranianos divulgados recentemente pelas Forças Armadas dos EUA.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A cada explosão, surge na tela a pontuação “+100”, efeito comum em jogos de tiro para indicar eliminações. A trilha sonora e frases como “estamos vencendo esta guerra” e “tomamos o controle”, típicas do universo dos games, acompanham as imagens.

Os trechos exibidos mostram a destruição de diferentes equipamentos militares iranianos, como lançadores de mísseis, caminhões de transporte, drones, aeronaves e instalações consideradas estratégicas.

A publicação ocorre no mesmo dia em que autoridades americanas fizeram declarações sobre o avanço da ofensiva contra o Irã. Durante coletiva de imprensa, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que o país está explorando a fragilidade militar iraniana.

“Esta não é uma guerra justa, e nem era para ser. Estamos batendo neles enquanto estão caídos, exatamente como deveria ser”, disse. Segundo ele, a Força Aérea iraniana teria sido praticamente neutralizada e parte da frota naval estaria destruída no Golfo Pérsico.

De acordo com o governo americano, mais de dois mil alvos já foram atingidos em território iraniano desde o início das operações. Além disso, afirma ter afundado mais de 20 navios da Marinha do Irã e neutralizado a presença naval do país na região. Além dos Estados Unidos, Israel também tem realizado bombardeios diários contra posições iranianas, inclusive na capital, Teerã.

Segundo Hegseth, a quantidade de armamentos utilizados na atual ofensiva já supera o dobro do volume disparado pelos Estados Unidos durante a invasão do Iraque, em 2003. Ele afirmou ainda que os ataques continuarão enquanto o governo americano considerar necessário.

Autoridades militares indicaram que a estratégia deve mudar nos próximos dias. Em vez de grandes ondas de bombardeiros, as forças americanas devem ampliar o uso de ataques de precisão, com bombas guiadas de 225 kg, 450 kg e 900 kg.

De acordo com o general Caine, os bombardeios também têm reduzido a capacidade de reação do Irã. Ele afirmou que o número de mísseis disparados pelas forças iranianas diminuiu ao longo dos últimos dias.

Histórico

Em setembro de 2025, o Departamento de Segurança Interna divulgou um vídeo mostrando agentes do ICE e da Patrulha da Fronteira realizando detenções ao som da trilha da franquia Pokémon. Um mês depois, outra postagem utilizou uma imagem da série Halo, mostrando o personagem Master Chief com frases associadas a políticas migratórias.