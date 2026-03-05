Iranianos viralizam nas redes sociais com dancinhas pró-Trump

Na grande maioria dos vídeos que circulam por aí, nos vídeos é possível ver claramente que esses iranianos apoiam os ataques norte-americanos e israelenses ao país islamico - (crédito: Reprodução/ Redes sociais)

Após os ataques norte-americanos e israelenses ao Irã que desencadearam na morte do líder supremo do país islamico Ali Khamenei, parte da população iraniana comemorou a interferência com danças no TikTok com imitações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A dança tem como trilha sonora a música YMCA, do grupo Village People, que foi amplamente utilizada por Trump durante a campanha presidencial de 2024 e após o retorno dele à Casa Branca. Alguns iranianos se apoderaram dos movimentos do presidente para mostrar como estavam insatisfeitos com o regime dos aiatolá.

I cannot get enough of Iranians doing the Trump dance. pic.twitter.com/9i1HFBm0np — Mila Joy (@Milajoy) March 2, 2026

Uma das primeiras pessoas a aparecer nas redes sociais realizando os movimentos foi a iraniana Mooné Rahimi. O vídeo em questão já conta com mais de 20 mil curtidas e na legenda Moonné deixou as seguintes palavras: “A nação mais feliz no momento é a iraniana. Obrigado, grande homem, por cumprir sua palavra!”, comentou a iraniana em referência a promessas de Donald Trump.

The happiest nation at the moment is Iranians.

Thank you big Man for standing on your word! pic.twitter.com/Z8x8Y533Hh — Mooné Rahimi (@hiitsmemooneh) March 1, 2026

