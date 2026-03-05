Iranianos viralizam nas redes sociais com dancinhas pró-Trump

Após os ataques norte-americanos e israelenses ao Irã que desencadearam na morte do líder supremo do país islamico Ali Khamenei, parte da população iraniana comemorou a interferência com danças no TikTok com imitações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A dança tem como trilha sonora a música YMCA, do grupo Village People, que foi amplamente utilizada por Trump durante a campanha presidencial de 2024 e após o retorno dele à Casa Branca. Alguns iranianos se apoderaram dos movimentos do presidente para mostrar como estavam insatisfeitos com o regime dos aiatolá.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
I cannot get enough of Iranians doing the Trump dance. pic.twitter.com/9i1HFBm0np— Mila Joy (@Milajoy) March 2, 2026
Uma das primeiras pessoas a aparecer nas redes sociais realizando os movimentos foi a iraniana Mooné Rahimi. O vídeo em questão já conta com mais de 20 mil curtidas e na legenda Moonné deixou as seguintes palavras: “A nação mais feliz no momento é a iraniana. Obrigado, grande homem, por cumprir sua palavra!”, comentou a iraniana em referência a promessas de Donald Trump.
The happiest nation at the moment is Iranians.— Mooné Rahimi (@hiitsmemooneh) March 1, 2026
Thank you big Man for standing on your word! pic.twitter.com/Z8x8Y533Hh
*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite
Saiba Mais
- Mundo Legendários brasileiros ficam presos em Dubai: "Estourou a guerra"
- Mundo Guerra dos EUA e de Israel contra o Irã é legal? O que diz a lei internacional
- Mundo "Se não nos matarem, ficaremos aqui": o temor dos iranianos com escassez de comida e bombardeios
- Mundo Por que o governo espanhol atraiu a ira de Trump com decisão sobre uso de bases para ataques contra o Irã
- Mundo 'Vão ter que pagar um preço': o que o Irã quer ao atacar países vizinhos e 'amigos' do Golfo Pérsico
- Mundo Como conflito no Oriente Médio causa o maior caos aéreo global desde a pandemia de covid