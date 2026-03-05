InícioMundo
GUERRA NO IRÃ

Iranianos viralizam nas redes sociais com dancinhas pró-Trump

Coreografia foi usada pelo presidente norte-americano nas eleições presidenciais de 2024

Na grande maioria dos vídeos que circulam por aí, nos vídeos é possível ver claramente que esses iranianos apoiam os ataques norte-americanos e israelenses ao país islamico - (crédito: Reprodução/ Redes sociais)
Após os ataques norte-americanos e israelenses ao Irã que desencadearam na morte do líder supremo do país islamico Ali Khamenei, parte da população iraniana comemorou a interferência com danças no TikTok com imitações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A dança tem como trilha sonora a música YMCA, do grupo Village People, que foi amplamente utilizada por Trump durante a campanha presidencial de 2024 e após o retorno dele à Casa Branca. Alguns iranianos se apoderaram dos movimentos do presidente para mostrar como estavam insatisfeitos com o regime dos aiatolá.

Uma das primeiras pessoas a aparecer nas redes sociais realizando os movimentos foi a iraniana Mooné Rahimi. O vídeo em questão já conta com mais de 20 mil curtidas e na legenda Moonné deixou as seguintes palavras: “A nação mais feliz no momento é a iraniana. Obrigado, grande homem, por cumprir sua palavra!”, comentou a iraniana em referência a promessas de Donald Trump.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

 

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 05/03/2026 01:01
