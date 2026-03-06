Mulher larga aplicativos e encontra o amor em jogo on-line de palavras

O que começou como uma distração acabou se transformando em uma história de amor - (crédito: Reprodução)

Em um mundo dominado por curtidas, algoritmos e deslizar de telas, encontrar um relacionamento duradouro nos aplicativos de namoro tem se tornado uma experiência frustrante para muitos solteiros. Em meio ao cansaço digital, uma história curiosa mostra que o amor pode surgir em lugares improváveis. Até mesmo em um jogo de palavras no celular.

A norte-americana Courtney DaCosta, moradora de Rhode Island, decidiu dar um tempo dos aplicativos de relacionamento depois de uma sequência de encontros sem futuro. Aos 35 anos, ela resolveu direcionar a atenção para algo mais leve e despretensioso. Passou a jogar partidas no celular no aplicativo Words with friends, um jogo on-line semelhante ao clássico Scrabble, no qual os participantes formam palavras em um tabuleiro virtual.

A aproximação de Courtney ocorreu quando o jogo sugeriu um novo adversário. Do outro lado da tela estava Thomas Pistocco, que aceitou disputar a partida. No início, a relação se limitava às jogadas no tabuleiro e a pequenas provocações típicas de competições entre jogadores.

Com o tempo, as mensagens começaram a ir além das palavras formadas no jogo. Conversas casuais surgiram dentro do aplicativo e rapidamente migraram para troca de telefones e longas ligações.

O primeiro encontro ocorreu pouco tempo depois, na casa dela. Segundo relato da própria Courtney ao portal norte-americano New York Post, a conexão dos dois foi imediata. No dia seguinte ao primeiro encontro, Pistocco voltou para visitá-la novamente. A partir dali, o relacionamento evoluiu rapidamente.

O casal descobriu também uma série de coincidências curiosas. Apesar de nunca terem se conhecido oficialmente antes do jogo, os dois haviam frequentado lugares semelhantes e chegaram a trabalhar no mesmo supermercado durante a adolescência, mas em períodos diferentes. Também viveram na mesma região por anos sem nunca se encontrarem.

O relacionamento seguiu firme ao longo dos anos. Depois de sete anos juntos, Pistocco a pediu em casamento durante uma viagem à Islândia, sob a aurora boreal. O casamento aconteceu em setembro de 2025, com amigos e familiares reunidos para celebrar uma história que começou de maneira improvável.

A origem do romance também ganhou espaço na cerimônia. O bolo de casamento trouxe uma homenagem ao jogo que aproximou o casal, com peças que lembravam o tabuleiro virtual onde tudo começou.

