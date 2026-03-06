Trump usa estética de Pokémon em slogan e empresa se pronuncia

Publicação com estética da franquia viralizou e gerou reação da empresa - (crédito: Reprodução / X)

A circulação de imagens inspiradas na estética de Pokémon Pokopia acabou envolvendo diretamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e provocou uma reação da The Pokémon Company. Nos últimos dias, uma ferramenta online que permite gerar textos com o visual característico do logotipo de Pokémon se espalhou pela internet, estimulando usuários a criarem versões personalizadas da marca.

A brincadeira acabou sendo apropriada politicamente. Trump publicou nas redes sociais da Casa Branca uma imagem criada com esse estilo para promover seu conhecido slogan de campanha, Make America Great Again (faça os Estados Unidos serem grandes novamente). A postagem rapidamente chamou atenção e levou a empresa responsável pela franquia a esclarecer sua posição.

Em declaração enviada ao The New York Times, um porta-voz da companhia afirmou: “Estamos cientes de conteúdos sociais recentes que incluem imagens associadas com nossa marca. Não estamos envolvidos em sua criação e distribuição, e nenhuma permissão foi dada para o uso de nossa propriedade intelectual. Nossa missão é unir o mundo, e essa missão não é afiliada com qualquer ponto de vista ou agenda política”.

A estratégia de recorrer a referências da cultura pop para comunicação política não é inédita na atual administração. Em outras ocasiões, conteúdos ligados à cantora Sabrina Carpenter e ao jogo Call of Duty também foram utilizados por Trump como parte de ações de divulgação e propaganda.